Salsa bajo la Cúpula III encenderá la rumba en el Poliedro de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El coso de la Rinconada volverá a albergar a grandes exponentes del ritmo latino como Pupy Santiago, Willie González, Pedro Brull y Pedro Arroyo, acompañados de la orquesta Puerto Rican Power en este poderoso espectáculo que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre.

"Salsa Bajo la Cúpula III" es el espectáculo musical que promete una puesta en escena de alto nivel, sonido de primera línea, orquesta en vivo y un diseño visual que acompañará un repertorio cuidadosamente curado para recorrer los grandes himnos de la salsa romántica y la salsa brava. Será una noche de coro colectivo, nostalgia luminosa y cadencia caribeña, con arreglos fieles a las versiones originales que marcaron generaciones.

Una noche mágica y cargada de nostalgia, pasión y mucho swing, en la que el público podrá corear éxitos que han marcado generaciones y se han quedado tatuados en la memoria colectiva de los amantes de la salsa romántica.

Para esta tercera edición, la cúpula vibrará el sábado 6 de diciembre de 2025 con un cartel de lujo que acompañará al público venezolano en esta fiesta histórica: Willie González, Pupy Santiago, Pedro Arroyo, Pedro Brull y la icónica orquesta Puerto Rican Power, verdaderas leyendas de la salsa, que han sido protagonistas de la banda sonora de la vida de millones de rumberos. Juntos, bajo el mismo escenario, ofrecerán un recorrido musical por himnos de la salsa romántica y la salsa brava, en una velada para el disfrute de todas las generaciones.

El público caraqueño podrá deleitarse de grandes éxitos como “No podrás escapar de mí”, “Pequeñas cosas”, “Enamorado de ti”, “15 años”, “Déjame”, “Lo que un día fue no será”, “Por alguien como tú”, entre otros tantos temas listos para hacer vibrar de emoción a todos los asistentes.

La propuesta artística de "Salsa Bajo la Cúpula III" busca enaltecer el legado de una era dorada de la música latina, combinando una puesta en escena de alto nivel con una ingeniería de sonido precisa y un repertorio cuidadosamente seleccionado. Será una producción de primera línea con orquesta en vivo, visuales inmersivos y una atmósfera que recreará el romanticismo y la cadencia que han hecho de la salsa un género eterno.

Spartans Producciones, empresa realizadora del evento, ha dispuesto una logística integral pensada en el disfrute y la seguridad del público, con zonas definidas para distintos tipos de experiencia, desde los fans más fieles del bolero-salsa hasta quienes buscan bailar sin pausa toda la noche.

A ello se suma el impacto de escuchar, en un mismo escenario, las voces y estilos que han hecho grande a la salsa. Desde el romance de Willie González, la elegancia de Pupy Santiago, la melodía inconfundible de Pedro Arroyo, la fuerza interpretativa de Pedro Brull y el sello incomparable de Puerto Rican Power.

El Poliedro de Caracas, recinto icónico de espectáculos masivos en Venezuela, se convertirá una vez más en la casa grande de la salsa. La acústica del domo, la mística de su cúpula y la energía incomparable del público caraqueño crearán el entorno perfecto para conmemorar cuatro décadas de carrera de un artista imprescindible. "Salsa Bajo la Cúpula III" no es solo un concierto: es un encuentro de generaciones, un tributo al amor, al despecho, al baile y a la poética urbana que la salsa romántica elevó a la categoría de arte popular.

La venta de entradas será a través de la plataforma TicketShopVe.com La organización ha anunciado, además, sorpresas para el público asistente, colaboraciones inéditas y una selección de piezas que recorrerán la faceta más romántica, pero también la más rítmica y callejera de la salsa.

Nota de prensa