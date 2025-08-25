Cardenales de Lara, bicampeón del Torneo E-Sports de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol venezolano continúa expandiéndose hacia nuevos escenarios y los E-Sports se han convertido en una vitrina que combina tradición y modernidad. En Santo Domingo, Albert Guevara, representante de los Cardenales de Lara, se proclamó campeón de la tercera edición del Torneo E-Sports de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), tras vencer en la final a Gustavo Fonseca, de los Tiburones de La Guaira, con marcador de seis carreras por tres.

Con este triunfo, Guevara revalidó la corona que ya había conquistado en 2024, consolidándose como el máximo referente de la disciplina en el circuito venezolano. El jugador larense llegó al torneo decisivo luego de imponerse en el clasificatorio regional disputado en Barquisimeto el 9 de agosto, y más tarde superó con autoridad cada una de las fases eliminatorias hasta levantar nuevamente el trofeo.

Cardenales de Lara se corona en el torneo E-Sports

El camino hacia el título no fue sencillo. En octavos de final, Guevara dominó su grupo; en cuartos de final derrotó a su compañero José Mosquera, también de Cardenales de Lara; y en semifinales se impuso a Diego Padilla, representante de Navegantes del Magallanes. Ya en la final, su ofensiva virtual volvió a ser letal para derrotar a Fonseca, quien había dejado atrás a los jugadores de Águilas del Zulia, Elías Fuenmayor y Eliexser Pirella.

El certamen contó con la participación inicial de 256 competidores, que representaron a los ocho equipos de la LVBP. Tras varias rondas distribuidas en tres fines de semana, solo 16 avanzaron a los octavos de final, donde comenzó la ruta definitiva hacia el campeonato.

Los ganadores recibieron trofeos, boletos para la temporada 2025-2026 e indumentaria oficial, reflejando el compromiso de la liga en acercarse a los fanáticos más jóvenes. Desde su creación en 2023, cuando Luis Ibarra de Leones del Caracas fue el primer campeón, el torneo ha demostrado que la pasión por la pelota criolla también tiene cabida en el universo digital.

Con esta tercera edición, la LVBP ratifica su apuesta por conectar con nuevas generaciones, llevando la emoción del béisbol de los estadios al mundo virtual.