Antes de sellar: Este fue el ajuste de la que es considerada como la línea nacional para el 5y6 de La Rinconada

El hipódromo La Rinconada continúa con su temporada de carreras este domingo 12 de octubre con la reunión 39 del año, pues se va a tener una programación de 12 competencias que incluyen los Clásicos: Ezequiel Zamora (GIII) y Virgilio Decán (GI).

La quinta válida para el juego del 5y6 Nacional se disputará precisamente la sexta edición del Clásico Virgilio Decán (GI), en homenaje al recordado excelso locutor y narrador hípico venezolano conocido como Aly Khan,el Príncipe de la narración.

Línea Nacional: 5y6 Clásico Virgilio Decán La Rinconada Datos Hípicos

De los nueves ejemplares nacionales e importados que conforman la nómina, se encuentra la única yegua de este lote y se trata de la norteamericana Fleet Street, la cual será montada por su jinete habitual Jhonathan Aray y la preparación de Carlos Luis Uzcátegui para los colores del Stud Yellowstone.

Esta potra nacida y criada en Kentucky, Estados Unidos mantiene su campaña de seis triunfos para 12 actuaciones, y en su última carrera obtuvo la victoria en el XXII Clásico Gelinotte (GII) realizada el pasado 14 de septiembre en el óvalo caraqueño.

Asimismo, es primera favorita para la revista con la mayor trayectoria en el deporte hípico como lo es la Gaceta Hípica y de acuerdo con los entendidos de la materia del turf venezolano, Fleet Street es considerada como la Línea Nacional.

Ajuste Línea Nacional: 5y6 La Rinconada

Este miércoles 08 de octubre, la pupila estadounidense de Uzcátegui ajustó 25’’2 para 400 metros, en pelo, contenida y tronó al final, con remate de 12"2" con Carlos Herrera. Así lo informó la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos para el Clásico: Ejemplares

Ekati King (USA): Este ejemplar importado va con la yunta poderosa Robert Capriles/Gabriel Márquez. El castaño estadounidense de tener una buena partida saldrá en velocidad y no se escapen que podría estar en el tope del marcador. No lo dejen fuera de las combinaciones. Parrillero: Reaparece luego de 49 días sin correr. Sus actuaciones han sido destacadas por que será un fuerte competidor y será otro que podría batirse con la línea nacional. Les deseamos mucha suerte para todas las conexiones.

