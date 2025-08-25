Maikel García destaca como el único venezolano con este importante registro (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Maikel García comandó una nueva victoria de los Reales de Kansas City con su decimotercer cuadrangular de la temporada. El venezolano lideró el triunfo de su equipo (10-8) y evitó la barrida de los Tigres de Detroit, en la jornada de este domingo 25 de agosto.

'El Barrendero' sentenció las acciones en la parte baja de la séptima entrada del partido. El conexión fue un misil que se perdió de vista por el jardín izquierdo recorrió una distancia de 389 pies de distancia. El criollo destacó entre los más productivos tras ligar de 4-2 con remolcada y par de anotaciones.

García se ha mantenido como uno de los bateadores más consistentes en la presente campaña de las Grandes Ligas. Después de 480 apariciones al plato, el antesalista registra promedio al bate de .300, siendo el mejor average entre los toleteros de los Royals y quinto más alto de la Liga Americana.

Año increíble para Maikel García

La figura de Kansas City se ha mostrado encendido en el último mes de la campaña. El infielder presenta average de .321, cinco jonrones, 17 remolcadas, 19 anotaciones, 36 hits, 18 boletos recibidos, .412 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .545 en 112 turnos con el madero.

Con el promedio al bate en .300, García aparece como el único venezolano con el mencionado registro a un mes de que cierre la ronda regular de Las Mayores. Sus números han sido fundamentales para que los Reales mantengan sus aspiraciones a Postemporada y al banderín en la División Central de la Liga Americana.

El tercera base está coleccionando una temporada increíble en las Grandes Ligas. Además de su ofensiva, el nativo de La Sabana se encuentra entre los primeros en carrera defensivas salvadas (7), mostrando también una actuación con el guante impecable en 2025.