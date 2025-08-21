Corpoelec activa plan especial en todo el país, entérese aquí de qué se trata

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informó la puesta en marcha del Plan Nacional de Control de Vegetación, con el objetivo de mantener en condiciones óptimas las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Dicha medida se implementa en los 23 estados del país, buscando garantizar mayor estabilidad en el suministro de energía.

Horarios de ejecución de labores de Corpoelec

De acuerdo con la nota de prensa emitida por la institución, los trabajos se llevarán a cabo entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde. Durante este lapso, las cuadrillas especializadas ejecutarán tareas programadas que forman parte de las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en la red eléctrica.

El organismo explicó que estas labores tienen como finalidad minimizar riesgos operativos, asegurar la continuidad del servicio y preservar la operatividad de los equipos asociados a la transmisión y distribución de electricidad. Con ello se busca reducir fallas que puedan afectar a las comunidades en distintas regiones del país.

Según Corpoelec, este tipo de medidas resultan esenciales para prevenir interrupciones en el servicio eléctrico. El despeje de vegetación contribuye a evitar daños en la infraestructura, generando condiciones más seguras tanto para los trabajadores como para los habitantes de las zonas donde se desarrolla el operativo.

La empresa precisó que el Plan Nacional de Control de Vegetación se mantendrá activo de forma progresiva en todo el territorio. Además, hizo un llamado a las comunidades a colaborar con el acceso de las cuadrillas en los sectores donde se realizan las jornadas, resaltando que estas acciones forman parte de la planificación anual de mantenimiento del SEN.