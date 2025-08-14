CORPOELEC activa operativos especiales este 16 de agosto (+Ubicación)

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) llevará a cabo un operativo especial el próximo sábado 16 de agosto, en el estado Carabobo. En total, la estatal abarcará 14 municipios de la entidad, en un horario comprendido de 8:00 am hasta la 1:00 pm.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuáles son los servicios habilitados?

En este sentido, los servicios habilitados son los siguientes:

Actualización de datos: El usuario deberá presentar su documento de identidad junto al número de contrato.

Verificación de conexiones: Para garantizar el acceso al servicio eléctrico.

Pago de facturas: Mediante un punto de venta disponible en las diferentes ubicaciones.

Recepción de reclamos: Relacionados con fallas del servicio, cobro indebido y otras similares.

Foto: Referencial / Cortesía

Estas son las ubicaciones del operativo

Los usuarios contarán con diferentes ubicaciones para gestionar sus operaciones y trámites en materia eléctrica:

Municipio Montalbán: Avenida Miranda, sector Las Mercedes.

Municipio Libertador: El Mercado mayorista.

Municipio Carlos Arvelo CIAU Central Tacarigua, en la calle El Progreso, sede Nro. 45, diagonal a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), parroquia Tacarigua. También, en el CIAU Güigüe. Edificio Elsimar, calle Arvelo, No. 40, locales A y B, parroquia Güigüe.

Municipio Guacara: CIAU Alianza Mall. Centro Comercial Alianza Mall, sector El Nepe, local A-21, entrada de la Urb. Ciudad Alianza. Además, en el CIAU Guacara, local número 44, avenida Bolívar, cruce con calle Briceño Méndez, parroquia Diego Ibarra, municipio Guacara.

Municipio Diego Ibarra: Avenida San Diego de Tovar, Barrio 19 de Abril, parroquia Mariara.

Municipio Puerto Cabello : CIAU Consolidado, en el Centro Comercial Consolidado, planta baja y alta, local número 1, calle Mariño, parroquia Fraternidad. De igual modo, en el CIAU Guaicamacuto, Centro Comercial Guaicamacuto, mezzanina 1, local M1-4, Urbanización Cumboto Norte, avenida Salomón, parroquia Juan José Flores. Los usuarios podrán acudir al Centro Comercial Paseo Mariño. Calle Mariño con calle Juncal, piso 2, local nro. 40, parroquia Fraternidad.

: CIAU Consolidado, en el Centro Comercial Consolidado, planta baja y alta, local número 1, calle Mariño, parroquia Fraternidad. De igual modo, en el CIAU Guaicamacuto, Centro Comercial Guaicamacuto, mezzanina 1, local M1-4, Urbanización Cumboto Norte, avenida Salomón, parroquia Juan José Flores. Los usuarios podrán acudir al Centro Comercial Paseo Mariño. Calle Mariño con calle Juncal, piso 2, local nro. 40, parroquia Fraternidad. Municipio San Diego CIAU Fin de Siglo. Centro Comercial San Diego, planta baja, avenida Don Julio Centeno.

CIAU Fin de Siglo. Centro Comercial San Diego, planta baja, avenida Don Julio Centeno. Municipio San JoaquínAvenida Bolívar, cruce con calle Santander, N° 40, parroquia San Joaquín.

Municipio Valencia: En el stand situado en el Centro Comercial Shopping Center, Urbanización Prebo. Asimismo, en el CIAU Valencia I. Centro Comercial Valencia Centro, locales 21 y 22, calle Cantaura con Soublette, parroquia Candelaria. Otro de los puntos será el CIAU Prebo II. Centro Comercial Prebo, urbanización Prebo 1, avenida 107-B, nivel planta, parroquia San José.

En el CIAU Plaza. Centro Comercial Centro Piazza. Urbanización El Parral, nivel Neptuno, local 11, parroquia San José.

También, en el CIAU Torre 4. Edificio Torre 4, planta baja, avenida Cedeño con calle Montes de Oca, parroquia San José.

Finalmente, en el CIAU Valencia III de la Urbanización La Isabelica, sector 6, avenida Espiga de Oro, calle número 5, parroquia Rafael Urdaneta.

Municipio Miranda: En el Centro Cívico Miranda. Calle Girardot, entre Carabobo y Sucre, sector El Playón (stand).

Municipio Bejuma: En el CIAU Bejuma. Edificio Palermo, planta baja, avenida Bolívar con calle Piar.

Municipio Naguanagua: En el CIAU Vía Veneto. Centro Comercial Vía Veneto, nivel estacionamiento, locales M5 y M6, avenida Mañongo con calle Salvador Feo La Cruz. Además, en el CIAU Naguanagua. Centro Comercial El Dorado, entre avenida Bolívar y prolongación del cementerio Guayabal.

Municipio Juan José Mora En el CIAU Morón. Calle San José con calle Miranda, diagonal a la Casa de la Cultura, edificio Corpoelec, parroquia Juan José Mora.

Municipio Los Guayos: En el CIAU Los Guayos. Centro Comercial Profesional Los Guayos, planta baja, local #4, calle Bruzual.

Estas iniciativas tienen como finalidad brindar asesoría y orientación personalizada a los usuarios, fortaleciendo el sistema eléctrico nacional.