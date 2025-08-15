Miss Venezuela muestra su enojo por las críticas a su tono de piel

Suscríbete a nuestros canales

Durante su participación en el Miss Aragua 2025, Stephany Abasali actual Miss Venezuela recibió una ola de críticas por su color de piel que muchos catalogaron de “pálido”, ante esto, la reina de belleza se pronunció en redes sociales con un claro mensaje de respeto y aceptación.

Abasali siendo la representante de la belleza venezolana, estuvo presente en el concurso nacional, con una participación impecable y luciendo un vestido con pedrería plateada. Pero, no fue el look de la noche lo que generó malos comentarios, sino su maquillaje.

Según algunos usuarios Stephany Abasali estaba “muy pálida” con el maquillaje que la hacía lucir más blanca, sin embargo, no fue uno, sino cientos de comentarios haciendo referencia a su tonalidad.

Fue el 14 de agosto cuando se conoció el nombre de quien portará la banda de Miss Aragua en el certamen nacional, se trata de Luisana Estefania Días Oramas, una joven estudiante de psicología y nadadora quien representará al estado en el Miss Venezuela.

Un abrazo a la diversidad

La nacida en el estado Bolívar usó sus historias de Instagram como plataforma para pronunciarse en contra de las opiniones y exponer su punto de vista, argumentando que su tono de piel es así. “Yo soy blanca, soy pálida”, expresó.

De igual manera, afirmó que no todos los venezolanos son iguales y existe una gran diversidad en el país. Con respecto al maquillaje explicó que en ocasiones hay muchos factores como las luces que juegan en contra reflejándose aún más en él.

A pesar de las opiniones, la Miss Venezuela 2024 no salió afectada, pero advirtió que esas mismos comentarios “ignorantes” en otras personas sí pueden generar daños.