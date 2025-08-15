Por el Batacazo: Jockey aprendiz confiado de tumbar los cuadros con sus montas este domingo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 del turf nacional ha tenido la presencia de una nueva camada de jockeys aprendices que han generado nuevas emociones y carreras interesantes, y uno de ellos es el aprendiz Samuel Yánez.

Aprendiz busca el batacazo en el inicio del 5y6

El jockey aprendiz Samuel Yánez estará activo la tarde de este domingo en el hipódromo La Rinconada con dos compromisos de montas dentro de las válidas del 5y6 nacional y este viernes conversó con el personal de Meridiano.net sobre cada una de sus montas.

El primer compromiso de montas de Yánez será en la primera válida con el ejemplar Gold Water del entrenador Ademar Rodríguez y luego en la sexta válida del 5y6 nacional con el purasangre Visión, pensionado de Omar Oviedo.

Yánez saco tiempo para hablar con Meridiano sobre cada uno de los ejemplares que también ha trabajado y esto fue lo que dijo de los purasangres de carreras.

“Un saludo a la afición, un saludo del jockey aprendiz Samuel Yánez, el día domingo tengo dos compromisos de montas, en la primera válida el caballo Gold Water, un caballo que está en excelentes condiciones, lo he podido trabajar en la semana y anda demasiado bien para esta competencia”.

“ En la última válida, mi conducido es el ejemplar Visión, que también he podido trabajar en la semana, el caballo anda muy bien en cancha y esperamos una buena carrera de este ejemplar”.