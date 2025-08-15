José Alguacil tiene grandes expectativas en su staff para la LVBP 2025-26 (+Exclusiva)

Suscríbete a nuestros canales

Leones del Caracas tiene buenas expectativas para la venidera temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), a la que apenas le restan pocas semanas para que se dé su voz de "Playball".

Nuevamente José Alguacil estará a cargo del equipo melenudo, que tiene como meta cambiar la cara dejada en la pasada temporada, cuando se despidió en diciembre de todo tipo de posibilidades de obtener el título, quedándose fuera del Round Robin.

Un staff de experiencia para Leones del Caracas

Un duro golpe para una organización con tanta historia dentro del circuito rentado venezolano, por lo cual para recobrar el trono, Leones del Caracas contará con un staff de lujo, con Mike Álvarez de coach de pitcheo, Hensley Meulens de coach de banca, además de Alex González y José Flores como coach de primera y tercera, respectivamente.

"Antes que nada quiero dar las gracias a todos que en algún momento me han acompañado. En este caso la mayoría de nuestros coaches tienen una experiencia en nuestro béisbol cosa que creo que nos van a ayudar y beneficiar con la estructuración de nuestro equipo. Este año veremos una combinación de juventud con veteranos tratando de crear una dinámica pensando en el futuro de la organización", comentó Alguacil en unas declaraciones exclusivas que ofreció a Meridiano Online.

José Alguacil aprobó movimientos dirigenciales

También se refirió al cambio de directiva, con Juan Cristóbal Coronil como gerente general y Luis Sojo como gerente deportivo, aunque esto el manager lo ve como una situación positiva, que puede ser útil para el equipo

"Todas las transiciones son de ajustes. Hemos tenido muchas reuniones evaluando todas las áreas siempre buscando el beneficio de la organización y nuestros jugadores. La relación ha sido muy positiva siempre enfocados en la comunicación. Han sido muy sinceros y transparente en todas las conversaciones que hemos tenido", afirmó.