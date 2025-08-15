José Alguacil habló de su incorporación a Leones del Caracas para la LVBP 2025-26 (+Exclusiva)

Suscríbete a nuestros canales

Para José Alguacil es difícil no pensar en la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), dodnde estará al mando de Leones del Caracas en un intento más para recobrar el trono que perdió en los últimos dos años.

El estratega comandará un staff con mucha experiencia, que tiene como meta ser protagonista y dejar atrás lo sucedido en la pasada campaña, cuando la campaña melenuda acabó en diciembre, sin ni siquiera entrar en el Round Robin.

Leones del Caracas espera contar con su manager desde el día 1

No obstante, por el momento, José Alguacil busca mantenerse enfocado en la presente temporada de Grandes Ligas, donde se desempeña como parte del cuerpo técnico de Reales de Kansas City, equipo con gran presencia venezolana.

Así lo hizo saber en una entrevista exclusiva que concedió a Meridiano Online, donde habló de su incorporación a las filas de Leones del Caracas para la venidera temporada.

"Ahora mismo tengo compromiso con los Reales y estoy enfocado en los play off que seguimos peleando por un espacio en el comodín. Pero de no ser así, estaría lo más pronto posible. Pero llevamos más de dos meses preparando nuestro plan de entrenamiento y estamos en buena dirección", comentó el estratega.

José Alguacil y una tarea difícil con Reales de Kansas City

Por el momento el panorama no luce tan positivo para José Alguacil y Reales de Kansas City, que aunque han mostrado un avance en los buenos resultados, todavía juegan por debajo de .500, con registro de 60-61, lo cual a mes y medio para que finalice la temporada hace muy difícil que entren en Playoffs.

No obstante, el buen momento ofensivo de los venezolanos Salvador Pérez y Maikel García hace que la franquicia se ilusione con una buena racha que les permita obtener un puesto de comodín en la Liga Americana.