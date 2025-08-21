Sistema Patria: Bonos activos en el monedero hoy, 21 de agosto (+Montos)

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria continúa la distribución de bonos, beneficios y programas sociales, por directrices gubernamentales. En este sentido, los usuarios se mantienen a la expectativa de las asignaciones económicas depositadas directamente en el monedero, para garantizar la protección social.

Foto: Referencial / Cortesía

La distribución se efectuará de manera gradual y escalonada. Los usuarios recibirán notificaciones desde el número 3532 o 67373 en sus equipos móviles, con la respectiva acreditación. De igual modo, pueden corroborar la entrega de los recursos en la aplicación veMonedero.

Bonos activos hoy, 21 de agosto

Este jueves 21 de agosto, los usuarios podrán obtener los siguientes subsidios:

Somos Venezuela: Para los brigadistas inscritos correctamente en la plataforma digital. El monto es de 708,80 bolívares.

Bono Contra la Guerra Económica: Para el personal activo de la administración pública, quienes perciben 16.080 bolívares. Además, los pensionados del IVSS y Amor Mayor, a quienes les corresponden 15.080 bolívares.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cómo recibir los bonos de la Patria?

Para recibir frecuentemente los bonos otorgados por el Ejecutivo Nacional deben realizar algunos pasos:

Acceda constantemente a la Plataforma Patria: Para ser considerado un usuario activo en el Sistema debes ingresar a tu perfil, modificar la información personal y responder las encuestas.

Agrega a los estudiantes: En el campo de escolaridad, debes incorporar a los niños y adolescentes que estén en formación académica.

Completa el nivel máximo de seguridad: Debes renovar tu contraseña cada 180 días, indicar tu dirección de residencia actual y situación laboral.

Gestiona tus operaciones: Desde la plataforma puedes transferir fondos a terceros, recargar operadoras telefónicas, pagar servicios y hacer uso del cupo mensual de gasolina subsidiada.

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?

Para obtener los recursos debes cumplir un proceso simple, fácil y rápido: