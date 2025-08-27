Clásico Mundial 2026: Puerto Rico suma a Edgar Martínez e Igor González a su staff (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Puerto Rico sumó este lunes dos nombres de peso a su cuerpo técnico de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026: Edgar Martínez e Igor (Juan) González serán parte del staff que liderará Yadier Molina, en un movimiento que añade experiencia y jerarquía al equipo boricua. Ambos llegan con sendos legados tanto en Grandes Ligas como en la Serie del Caribe, y su incorporación refuerza la idea de que la isla aspira a pelear por su primer título en la justa mundial.

Dos leyendas caribeñas se suman al staff de Puerto Rico

La Federación de Béisbol de Puerto Rico formalizó los nombramientos y destacó que Martínez y González actuarán como coaches de bateo, roles en los que aportarán su vasta experiencia al grupo de sluggers y jóvenes talentos que vestirán la franela nacional. El gerente general del equipo, Carlos Beltrán, y la directiva han insistido en armar un cuerpo técnico que combine prestigio internacional con conocimiento del béisbol boricua; la llegada de estas dos figuras responde exactamente a esa estrategia.

Edgar Martínez, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, llega con una carrera como uno de los bateadores más consistentes de su generación y con un reconocimiento internacional que lo convierte en referencia obligada para cualquier lineup. Por su parte, Juan “Igor” González —dos veces MVP de la Liga Americana en las Grandes Ligas— no solo aporta su pasado como jugador de élite, sino también una trayectoria como dirigente y formador dentro de los torneos de la región. Ambos fueron piezas clave del recordado equipo puertorriqueño que dominó la Serie del Caribe de 1995, y su vínculo con el torneo caribeño no es casualidad: las gestas que protagonizaron en esa época los consagraron como figuras del evento.

Inmortales del beisbol del caribeño

Además del nombramiento, hay un guiño histórico: Edgar Martínez e Igor González figuran entre los exaltados al Pabellón de la Fama de la Serie del Caribe, un reconocimiento que subraya su influencia en el ámbito regional y la conexión emocional con la fanaticada puertorriqueña. Tener en el staff a dos entronizados del Pabellón del Caribe significa que las enseñanzas que puedan transmitir en el terreno estarán empapadas de memoria competitiva y de ejemplos concretos en escenarios de alta presión.

En lo estrictamente deportivo, su papel será clave en el armado de la ofensiva: desde ajustes de mecánica hasta lectura de lanzamientos y manejo de la presión en las etapas decisivas del torneo. Puerto Rico, que jugará la primera ronda en la isla (Hiram Bithorn), busca capitalizar no solo la nómina de peloteros, sino también ese plus intangible que traen las leyendas: autoridad, credibilidad y la capacidad de transmitir calma en momentos calientes. Con Martínez e Igor en el staff, la isla refuerza su ambición de volver a las instancias finales del Clásico y, esta vez, subir al escalón más alto.