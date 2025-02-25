World Baseball Classic

Estos son los actuales clasificados para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Los países tienen un gran camino por delante para clasificarse y lograr sus objetivos colectivos en el torneo mundialista

Por Meridiano

Lunes, 24 de febrero de 2025 a las 10:59 pm
Estos son los actuales clasificados para el Clásico Mundial de Beisbol 2026
Foto: MLB
Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Béisbol es uno de los eventos más esperados por los fanáticos para el año 2026. Esta edición promete reunir a las mejores selecciones del mundo y mantener la emoción que caracteriza a este evento de tanta importancia.

NOTAS RELACIONADAS

En la actualidad, se está disputando el clasificatorio para definir los últimos lugares que van a estar en los respectivos grupos. Por lo tanto, es importante repasar las selecciones que ya tienen su lugar asegurado en esta cita mundialista.

Clasificados al Clásico Mundial 

Al hablar de estos campeonatos mundiales, lo positivo es que se enfrentan países de todo el mundo. Sin embargo, para el 2026, los favoritos para conquistar el título son Japón, Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela, respectivamente.

 

Pero lo importante de esta noticia es dar a conocer los que ya están clasificados y van a montar un verdadero espectáculo sobre el terreno de juego. Estos son los países que disputarán el Clásico:

  • Japón
  • Estados Unidos
  • México
  • Venezuela
  • Cuba
  • Puerto Rico
  • Canadá
  • Panamá
  • Gran Bretaña
  • Italia
  • Australia
  • República Checa
  • Corea del Sur
  • Países Bajos
  • República Dominicana
  • Israel
  • Nicaragua

No cabe duda de que se espera una entrega total por parte de todos los participantes. Además, cada uno de los fanáticos podrá disfrutar de sus jugadores favoritos con el agregado de verlos jugar por su país. 

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada José Altuve
Viernes 29 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
World Baseball Classic