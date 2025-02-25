Estos son los actuales clasificados para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Béisbol es uno de los eventos más esperados por los fanáticos para el año 2026. Esta edición promete reunir a las mejores selecciones del mundo y mantener la emoción que caracteriza a este evento de tanta importancia.

En la actualidad, se está disputando el clasificatorio para definir los últimos lugares que van a estar en los respectivos grupos. Por lo tanto, es importante repasar las selecciones que ya tienen su lugar asegurado en esta cita mundialista.

Clasificados al Clásico Mundial

Al hablar de estos campeonatos mundiales, lo positivo es que se enfrentan países de todo el mundo. Sin embargo, para el 2026, los favoritos para conquistar el título son Japón, Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela, respectivamente.

Pero lo importante de esta noticia es dar a conocer los que ya están clasificados y van a montar un verdadero espectáculo sobre el terreno de juego. Estos son los países que disputarán el Clásico:

Japón

Estados Unidos

México

Venezuela

Cuba

Puerto Rico

Canadá

Panamá

Gran Bretaña

Italia

Australia

República Checa

Corea del Sur

Países Bajos

República Dominicana

Israel

Nicaragua

No cabe duda de que se espera una entrega total por parte de todos los participantes. Además, cada uno de los fanáticos podrá disfrutar de sus jugadores favoritos con el agregado de verlos jugar por su país.