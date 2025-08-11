WBC: Puerto Rico cuenta con dos leyendas de bateo para soñar con el Clásico

Puerto Rico está preparando el terreno de cara al Clásico Mundial de Beisbol 2026. Ya cuenta con una selección bastante importante que tiene un gran presente en Grandes Ligas. A eso se suman dos legendarios boricuas como coaches de bateo, para soñar en el Clásico Mundial.
NOTAS RELACIONADAS
El equipo boricua contará con Edgar Martínez, miembro del Salón de la Fama como su coach principal de bateo. Junto a él, estará Juan 'Igor' González, dos veces MVP de Liga Americana como asistente. Ambos peloteros van a desarrollar la ofensiva boricua en el Clásico en 2026.
Martínez brilló con su disciplina y contacto en Marineros, donde acumuló 309 HR y .312 de promedio en 18 temporadas. González se adueño de Rangers con 434 HR, siendo de los bateadores más temidos de los años 90. Dos adquisiciones que sacarán lo mejor del lineup de Puerto Rico.
Números de Edgar Martínez e Igor González en sus carreras
Los próximos coaches de bateo de Puerto Rico cuentan con una carrera llena de muchos batazos, pero también trabajo para mantenerse. Ambos fueron destacados en sus respectivos equipo, pero lo que más se valoró fue su trabajo dentro y fuera de la cancha, sin escándalos y siendo ejemplos para toda la afición.
Números de Martínez en su carrera
- 7213 turnos, 1219 anotadas, 2247 hits, 309 jonrones, 1261 impulsadas, 49 bases robadas, .312 promedio, .412 OBP, .933 OPS
Números de González en su carrera
- 6556 turnos, 1061 anotadas, 1936 hits, 434 jonrones, 1404 impulsadas, 26 bases robadas, .295 promedio, .343 OBP, .904 OPS
Posible Lineup de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
- Francisco Lindor - SS
- Riley Greene - RF
- George Springer - DH
- Carlos Correa - 3B
- Heliot Ramos - LF
- Javier Báez - CF
- Willi Castro - 2B
- Jac Caglianone - 1B
- Adrían Del Castillo - C
Además, la rotación de abridores estaría conformada por Seth Lugo, José Berrios, Marcus Stroman y Elmer Rodríguez. Mientras que, en el relevo destacarían los hermanos Edwin y Alexis Díaz, Emilio Pagán, Fernándo Cruz, entre otros.