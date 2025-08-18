Ya están pagando el Bono de Guerra para jubilados, conoce cuál fue el monto de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Hoy lunes 18 de agosto comenzó el pago del Bono de Guerra Económica del Sistema Patria, dirigido a los jubilados de la administración pública. El monto depositado en esta oportunidad fue de 15.008,00 bolívares, cifra superior a la entrega realizada el mes previo. Dicho beneficio se gestiona a través del Monedero Patria, desde donde los usuarios pueden transferirlo posteriormente a sus cuentas bancarias.

Recordemos que en julio, los jubilados habían recibido 12.880 bolívares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Por su parte, los pensionados cobraron 5.750 bolívares, este ajuste mensual refleja el mecanismo de indexación aplicado por el Gobierno, que busca mitigar el impacto de la inflación en la población beneficiada.

El programa no solo abarca a jubilados, sino también a pensionados y trabajadores activos del sector público. De acuerdo con entregas previas, los montos estimados suelen distribuirse de la siguiente forma:

Jubilados de la administración pública: alrededor de 112 dólares indexados.

Pensionados del IVSS y Amor Mayor: cerca de 50 dólares ajustados a la tasa oficial.

Trabajadores activos del sector público: un promedio de 120 dólares mensuales.

Estas cifras varían mensualmente en bolívares según la política de indexación y la cotización oficial del dólar.

Requisitos para recibir el beneficio

Para poder cobrar el Bono de Guerra Económica a través del Sistema Patria, los ciudadanos deben cumplir con algunos requisitos dentro de la Plataforma Patria. Entre las recomendaciones más destacadas están:

Mantener actualizado el número de teléfono en el sistema.

Evitar transferencias a cuentas de terceros ajenos al núcleo familiar.

Registrar el mismo número de celular tanto en Patria como en la cuenta bancaria asociada.

Revisar y actualizar periódicamente los datos personales en la plataforma.

Con el inicio de agosto ya se efectuó el depósito para trabajadores activos y jubilados, mientras que se espera la activación de los pagos para pensionados en los próximos días. Aunque el cronograma no siempre es fijo, pero la tendencia ha sido realizar las entregas de manera escalonada a lo largo de cada mes.