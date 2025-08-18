Pagos del Seguro Social: ¿Quiénes recibirán $5,108 este miércoles?

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 20 de agosto, millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos recibirán un pago de $5,108. Este será el penúltimo desembolso programado para este mes por la Administración del Seguro Social (SSA), que organiza los pagos mensuales para garantizar que aquellos que dependen de esta ayuda social reciban su apoyo a tiempo.

Cronograma de pagos del Seguro Social

La SSA realiza los pagos de beneficios todos los miércoles de cada mes. Sin embargo, la fecha exacta en la que un beneficiario recibe su cheque depende de su fecha de nacimiento y de si cumple con los requisitos necesarios para ser elegible. En este caso, el miércoles 20 de agosto está destinado a aquellos nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

Es importante mencionar que los beneficiarios del Seguro Suplementario de Ingreso (SSI) tendrán un segundo pago programado para el viernes 29 de agosto. Esto se debe a que el 1 de septiembre, la fecha habitual de pago, es un feriado.

Requisitos para recibir el pago máximo

Para aquellos jubilados que buscan recibir el monto máximo de $5,108, hay ciertos requisitos que deben cumplirse. Estos incluyen haber postergado su jubilación hasta los 70 años y haber realizado suficientes aportes durante su vida laboral. Es fundamental estar al tanto de estos criterios para maximizar los beneficios del Seguro Social.

Si el pago no llega en la fecha asignada o si el monto es incorrecto, la SSA recomienda esperar al menos tres días hábiles después de la fecha de depósito para consultar con el banco. Esto se debe a posibles demoras en el proceso de acreditamiento. Si después de este período el dinero aún no ha llegado, se debe comunicar a través de la cuenta "My Social Security" en línea para obtener más información y asistencia.

Conocer el cronograma y los requisitos puede ayudar a los beneficiarios a asegurarse de que reciben lo que les corresponde en tiempo y forma. Si tienes dudas sobre tu pago, no dudes en utilizar las herramientas en línea que ofrece la SSA para resolver cualquier inconveniente.