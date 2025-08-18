Espacios limitados: ¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1,500?

Suscríbete a nuestros canales

Alquilar un apartamento en el sur de Florida con un presupuesto de $1,500 mensuales se ha convertido en un desafío significativo. Según un informe reciente de RentCafe.com, basado en datos de Yardi Matrix de marzo de 2025, los inquilinos en esta región deben conformarse con espacios reducidos, ya que ninguna de las principales ciudades del área metropolitana de Miami alcanza el promedio nacional en términos de pies cuadrados disponibles por esa cantidad.

Comparativa nacional: ¿Dónde se ubica el sur de Florida?

El estudio analizó 200 de las ciudades más grandes de Estados Unidos para determinar cuántos pies cuadrados se pueden alquilar por $1,500 al mes. A nivel nacional, el promedio es de 715 pies cuadrados, aunque esta cifra varía considerablemente entre diferentes localidades. Por ejemplo, Wichita, Kansas, ofrece 1,329 pies cuadrados, mientras que Manhattan, Nueva York, apenas llega a 216 pies cuadrados. En este contexto, el sur de Florida presenta cifras preocupantes.

Resultados en el Ssur de Florida

El análisis revela que los residentes del área metropolitana de Miami enfrentan algunas de las viviendas más pequeñas del estado dentro del rango de renta de $1,500:

• Miami: Con $1,500 se pueden alquilar apenas 506 pies cuadrados, la cifra más baja en Florida, lo que coloca a la ciudad en el puesto 170 a nivel nacional. Generalmente, esta cantidad no es suficiente para un apartamento completo de una habitación.

• Fort Lauderdale: Aquí, los inquilinos pueden acceder a 520 pies cuadrados, un espacio limitado que apenas permite un dormitorio compacto.

• Hialeah: Con el mismo presupuesto, se obtienen 593 pies cuadrados, lo que podría equivaler a un pequeño apartamento de una o dos habitaciones muy ajustadas.

• Hollywood: La renta mensual brinda acceso a 625 pies cuadrados, donde en algunos casos podría encontrarse una unidad de dos habitaciones pequeña.

• Pembroke Pines: Ofrece 628 pies cuadrados, lo que proporciona algo más de espacio, aunque generalmente equivale a un apartamento de una habitación.

Presión del mercado inmobiliario local

El informe concluye que todas las ciudades del sur de Florida analizadas están por debajo del promedio nacional de 715 pies cuadrados. Esta situación refleja la intensa presión del mercado inmobiliario local. Mientras que en otras partes del país $1,500 permiten acceder a viviendas más amplias, en el área de Miami los inquilinos deben optar por espacios reducidos, pagar más por unidades más grandes o mudarse a áreas más alejadas en busca de rentas más asequibles.