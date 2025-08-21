Estudiantes reciben bono a través del Sistema Patria en plenas vacaciones

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria comenzó desde este miércoles 20 de agosto de 2025 el pago de bono "Beca Enseñanza Media" correspondiente al mes en curso para los estudiante de bachillerato inscritos en la plataforma estatal.

¿Cuánto fue el monto del bono?

La información la difundió la cuenta de Telegram del Canal Patria Digital, donde se precisó que el monto que recibirán los jóvenes de forma gradual es de 472,50 bolívares, equivalentes a 3,38 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

"Plataforma Patria comienza la entrega del Bono Beca Enseñanza Media (agosto 2025), enviado por el presidente Nicolás Maduro para los estudiantes del sistema público de educación", resaltó el mensaje difundido.

Bono con aumento

Esta ayuda económica tuvo un incremento del 16,66% en bolívares, en comparación al monto dado en el mes de julio de 2025, cuando fue de 405 bolívares.

Otros pagos

El pasado lunes 18 de agosto los trabajadores de la administración público recibieron el pago del bono "Contra Guerra Económica" por un monto de 15.008 bolívares. También el IVSS anunció que este 21 del mes en curso se pagará la pensión por 130 bolívares.