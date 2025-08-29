María Teresa Chacín enfrenta la muerte de un ser querido

Suscríbete a nuestros canales

Este 29 de agosto, se conoció el fallecimiento del esposo de la cantante venezolana María Teresa Chacín, Simón López Contreras. La noticia fue difundida por la periodista de espectáculo, Carmela Longo.

A través de su cuenta de X, la comunicadora social informó que Simón López Contreras falleció en un hospital de la ciudad de Miami, en donde residía desde hace años. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas de la muerte.

“Simón López Contreras, esposo de María Teresa Chacín, murió hoy en un hospital en Miami. Ella tenía programado un concierto sinfónico este fin de semana. Él le hizo prometer que no importa qué, ella lo daría. Y lo va a dar”, detalló.

Este 31 de agosto, María Teresa Chacín tenía previsto un espectáculo junto a la Miami Youth Orchestra, bajo la dirección de María Salas, en el Coral Gables Cultural Arts Center. Por ahora, la función no ha sido cancelada, pero, se espera mayor información.

Una diva de Venezuela

María Teresa Chacín, tiene más de 50 producciones discográficos de su autoría, en donde estuvo acompañada por grandes músicos como Juan Vicente Torrealba, Chelique Sarabia, Armando Manzanero, el guitarrista Rodrigo Riera y Aldemaro Romero.

Además de la música, se graduó como Licenciada en Psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, ejerciendo a la par de su carrera como solista.

Son muchos los reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su trayectoria, el más destacado el Latin Grammy en 2012, como “Mejor Disco Infantil del Año”.