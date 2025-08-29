Luis Arráez en caída libre con su ofensiva y preocupa en San Diego (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Luis Arráez sigue sin despegar en la temporada 2025 de Grandes Ligas, y lo que antes era su principal fortaleza hoy parece una incógnita. Con un OPS+ de 94 y un wRC+ de 99, el venezolano no logra ubicarse siquiera en el promedio de la MLB, lo que enciende las alarmas en un equipo de los Padres de San Diego que esperaba un aporte mucho más sólido de su bateador de contacto.

El declive del contacto de Luis Arráez

Arráez siempre fue reconocido por su capacidad de poner la bola en juego de manera constante, un estilo que lo diferenció en una era dominada por la potencia. No obstante, cuando esa herramienta empieza a fallar, su perfil queda vulnerable: no corre, no defiende con solvencia y tampoco ofrece poder.

Este panorama lo deja en una situación delicada dentro de San Diego, ya que lejos de sumar, su presencia en el lineup empieza a restar. Con el contacto en entredicho, el margen de utilidad del venezolano se reduce al mínimo, comprometiendo su rol en un equipo que pelea por mantenerse competitivo en la Liga Nacional.

Por primera vez en varios años, vemos a Luis Arráez bateando por debajo de los .300 de average. En En 128 juegos, "La Regadera" cuenta con 147 hits, entre ellos 29 dobles, cuatro triples y seis jonrones. Además, cuenta con 48 carreras remolcadas, 53 anotadas y promedio de .283.