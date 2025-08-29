Boston le da malas noticias a "La Contraseña" (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Movimientos importantes dentro de los Medias Rojas de Boston este viernes 29 de agosto. El equipo dirigido por Alex Cora se prepara para regresar a Fenway Park, en donde los espera este fin de semana una serie ante los Piratas de Pittsburgh, y para llegar de la mejor manera, han movido un poco su roster, y uno de los jugadores afectados es Jhostynxon García.

Y es que de cara a esta serie ante Pittsburgh, los Medias Rojas anunciaron que han llamado de regreso a Grandes Ligas al infielder Nick Sogard. Para concretar este movimiento, los patirrojos han decidido bajar nuevamente a "La Contraseña" al filial Triple A, en donde probablemente terminará la temporada.

'The Password' a Triple A

En efecto, los Medias Rojas de Boston decidieron enviar nuevamente a Jhostynxon García a su filial de Worcester, equipo que hace vida en el sistema de Triple A. Esta decisión tiene lógica, ya que en principio el venezolano fue llamado de "emergencia", ante la lesión que sufrió Wilyer Abreu, por lo que era de esperarse que su paso por Las Mayores en 2025 no fuera tan extenso.

Durante su tiempo en el equipo grande, "La Contraseña" tomó solo siete turnos en cinco compromisos, y logró conectar su primer imparable en la Gran Carpa un día antes de volver a Triple A, ya que este 28 de agosto sonó un doble en Camden Yards ante los Orioles de Baltimore.

Hasta los momentos, Jhostynxon García ha dejado números realmente fenomenales en Triple A, en donde batea para .303/.367/.564/.931, con 17 vuelacercas y 56 carreras impulsadas en 264 turnos al bate, distribuidos a lo largo de 66 encuentros. Ahora, motivado por su paso por las Grandes Ligas, no sería sorpresa si mantiene o mejora ese gran ritmo.