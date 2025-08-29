MLB toma contundente decisión sobre lanzadores dominicanos involucrados en apuestas

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball (MLB) se mantienen investigando a los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz, quienes fueron puestos en licencia administrativa debido a su presunta participación en apuestas deportivas.

Los serpentineros de los Guardianes de Cleveland no han pisado más el montículo en Las Mayores desde que fueron suspendido el pasado 3 de julio. Se supone que su sanción terminaría este domingo 31 de agosto, sin embargo, las Grandes Ligas han tomado la decisión de que ambos lanzadores permanezcan en la lista restringida y en licencia administrativa, respectivamente, hasta el final de la temporada 2025.

Los Guardianes de Cleveland, que se encuentran peleando por los puesto de comodín en la Liga Americana, no podrán con ambos lanzadores por el resto de la temporada. En el caso de Emmanuel Clase, representa una baja fulminante, tomando en cuenta que era el cerrador estelar del equipo.

Emmanuel Clase y Luis Ortiz seguirán suspendidos

Ambos lanzadores quisqueyanos fueron apartado por MLB mediante una licencia con goce de sueldo, iniciándose su suspensión no disciplinaria el 27 de julio y extendiéndose igualmente hasta el 31 de agosto del presente año. Con el nueva sentencia, las oficinas de las Grandes Ligas tendrán tiene tomar una decisión definitiva sobre los relevistas de la franquicia de Cleveland.

Cabe destacar que, sus casilleros fueron vaciados en Cleveland durante la suspensión, lo que indica que este resultado podría concretarse. Clase estaba atravesando por una presentación sólida con 24 salvados en la vigente campaña, mientras que, Ortiz coleccionaba récord de cuatro ganados y nueve reveses con 96 ponches y una efectividad de 4.36 en 16 aperturas.