Willy Adames iguala una increíble marca de Barry Bonds en San Francisco (+Dato)

Los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Cachorros de Chicago este jueves 28 de agosto, con una gran actuación de un pelotero que ha dado mucho de qué hablar en el año 2025: Willy Adames.

El dominicano se puso la capa de héroe en el duelo ante los Cachorros, al conectar par de batazos de cuatro esquinas que sirvieron para traer tres carreras al plato, y así sacar diferencia en un encuentro que fue de muy pocas anotaciones en general.

Además, con este par de cuadrangulares, Willy Adames logró realizar una increíble hazaña que no había hecho ningún bateador de los Gigantes de San Francisco desde Barry Bonds, para así demostrar que, a pesar de la gran cantidad de contratiempos que ha vivido a lo largo de 2025, el quisqueyano sigue siendo una pieza clave para el presente y el futuro del equipo de la Bahía.

Willy Adames a la altura de Bonds

Y es que el de este día jueves fue el cuarto compromiso con al menos dos jonrones para Willy Adames en la temporada 2025, para así convertirse en el primer jugador de los Gigantes en acumular dicha cifra de juegos multi vuelacercas desde que lo hiciera Barry Bonds.

En efecto, la última vez que esto había ocurrido fue en el año 2004, cuando el actual máximo jonronero en la historia del beisbol logró justamente cuatro actuaciones de dos cuadrangulares, por lo que lo hecho por el dominicano tenía ya 21 años sin ocurrir.

En su primera temporada con los Gigantes de San Francisco, Willy Adames batea para .224/.313/.415/.729, con 24 estacazos y 69 carreras remolcadas. Si bien ha quedado a deber un poco, ya puede decir que se codea en un dato con la máxima leyenda de su franquicia.