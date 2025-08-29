Ezequiel Tovar sigue mostrando su poder y alcanza una importante cifra jonronera (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Una de las piezas más interesantes y sorprendentes que han surgido de los Rockies de Colorado en las últimas temporadas es el venezolano Ezequiel Tovar. El shortstop criollo no solo se ha ganado un lugar dentro del equipo rocoso, sino que además se ha empezado a afianzar como uno de los mejores campocortos ofensivos de todo el beisbol de las Grandes Ligas.

En 2024, el oriundo de Maracay logró promedios ofensivos sumamente sólidos de .269/.295/.469/.763, además de 26 cuadrangulares y 78 carreras impulsadas. 2025 ha sido un poco más complicado para él, debido a la gran cantidad de lesiones que ha sufrido, sin embargo, ha tenido tiempo de demostrar sus cualidades.

Este pasado jueves 28 de agosto, Ezequiel Tovar se fue de 4-1 en la caída de Colorado ante Houston, con un vuelacerca y una carrera impulsada. A pesar de la derrota, el batazo de cuatro esquinas sirvió para que el venezolano alcanzara una importante cifra redonda en su todavía naciente carrera en las Grandes Ligas.

Ezequiel Tovar llega a 50

Y es que, en efecto, el cuadrangular conectado por Ezequiel Tovar este 28 de agosto no solo fue su octavo de la temporada, sino que también fue el número 50 que acumula de por vida en Las Mayores, para así ser el venezolano número 66 que logra alcanzar esta cifra.

Además, Tovar se encuentra también bastante cerca de otras marcas sumamente importantes. Por ejemplo, está a solo dos imparables de los 400, a un doble de los 100, a una anotada de las 200 y a 24 remolcadas de las 200. Además, es importante recordar que tiene tan solo 24 años de edad recién cumplidos, por lo que sus proyecciones son realmente buenas.