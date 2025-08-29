Promesa de Venezuela anota un nuevo gol en Europa (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El joven talento venezolano, Maiken González, continúa su desarrollo en el fútbol europeo, dejando una notable impresión a pesar de la derrota de su equipo, el FC Kryvas U-19, por 3-2 ante el Obolon U-19.

En un partido reñido, el extremo de 19 años se destacó con su actuación individual, mostrando destellos del potencial que lo ha llevado a ser considerado una de las promesas del balompié criollo.

Maiken González fue uno de los puntos más altos del ataque del Kryvas, y su buen desempeño se vio recompensado con un gol. Este tipo de actuaciones, aunque no se traduzcan en victorias, son vitales para su crecimiento profesional y para ganar la confianza de sus entrenadores.

Espera su oportunidad en el primer equipo

La actuación de Maiken González cobra aún más relevancia si se considera su situación actual en el club. A pesar de haber sido convocado en ocasiones con el primer equipo del FC Kryvas, el joven extremo no ha logrado sumar minutos de juego significativos, a diferencia de sus compatriotas Gleiker Mendoza y Carlos Paraco, quienes se han consolidado como piezas fundamentales en el once titular.

Este escenario, sin embargo, no parece haber afectado la moral del ex jugador del Deportivo la Guaira. Su rendimiento con el equipo juvenil demuestra que está aprovechando cada oportunidad para seguir mejorando y para enviar un mensaje claro al cuerpo técnico.

Con su perseverancia y talento, es solo cuestión de tiempo para que Maiken González reciba la oportunidad de brillar en el primer equipo y seguir los pasos de sus compañeros venezolanos en la élite del fútbol ucraniano.

Es importante mencionar que, aún le queda un año de contrato antes de regresar a la Liga FUTVE, pero el equipo europeo cuenta con una opción de compra que podría ejecutar al finalizar la campaña.