Hilda Abrahamz lanza contundente mensaje a sus detractores (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Hilda Abrahamz no se ha quedado callada a los múltiples comentarios que las personas pueden realizar de ella en redes sociales, hablando de su edad o retoques que se realiza para lucir radiante. A través de Instagram, la belleza que participó en el Miss Venezuela 1980, posteó un video con un mensaje muy claro.

Claro mensaje

Luciendo guapa con un corte de cabello por los hombros, la emblemática Olimpia Villanueva de “Mi Gorda Bella”, expresó que las personas pueden hablar y decir lo que quieran de su vida. Pero, que no le afecta en la absoluto las opiniones.

“Puedes hablar todo lo que quieras de mí, eso no cambia quién soy. Eso solo refleja quién eres tú”, aseveró en el clip que tiene múltiples me gusta y comentarios de internautas por verla tan centrada en no escuchar malos comentarios.

Hilda sin miedo

En el pie de foto de la publicación la respetada artista de 65 años escribió que para los detractores el mejor pasatiempo es hablar de su vida, proyectos, familia y relaciones.

“Qué lindo debe ser que su pasatiempo favorito sea mi vida, porque la suya… claramente no les entretiene. Al final, toda esa energía me llega y me nutre… gracias por el alimento. De mí hablan mucho… y lo curioso es que siempre hablan los que menos me conocen”, escribió.

El sábado 6 y domingo 7 de septiembre, la criolla estará realizando una pieza teatral con el galán Jean Carlos Simancas, que lleva por nombre “Inocentemente infiel”. La obra será presentada en el Centro Cultural Chacao.