Hilda Abrahamz habla de su supuesta relación sentimental con su hija Daniela

Desde hace unos años, la actriz venezolana Hilda Abrahamz, ha presentado a Daniela Graterol como su hija, una muchacha que llegó a su vida para acompañarla e incluso, formar juntas un equipo de trabajo.

Sin embargo, como figura pública, la eterna Maniña Yerichana no se ha escapado de las especulaciones, pues, muchas personas aseguran que Graterol no mantiene una relación madre e hija con Hilda sino que, ambas serían pareja.

Hilda Abrahamz responde a los rumores

En una reciente entrevista para el podcast “Entre Pelos” conducido por el estilista, Ivo Contreras, fue inevitable que saliera este tema, el cual mantenía con mucha intriga al público en general.

Luego que Contreras mencionara que, no solo los seguidores sino también sus compañeros de trabajo especulaban sobre un posible romance entre ellas, Hilda respondió: “A mí eso lo que me da es risa”.

En este sentido, rechazó que, la gente no pueda entender “la conexión que puede venir con una persona que no nació de tus entrañas” y, resaltó lo importante que es Daniela para ella, a pesar de no ser su hija biológica.

“Yo entiendo que poca gente pueda entender lo que significa una relación de una madre y una hija que yo no parí, pero, hay cosas del alma que uno no entiende”, apuntó.

De esta forma, la actriz deja claro que, Daniela Graterol se ha convertida en una gran compañera de vida, en su apoyo y, se siente afortunada de que sea esa hija que nunca tuvo, pues, hay que recordar que, la venezolana nunca logró ser madre.

La historia de Hilda y Daniela

La reconocida actriz venezolana ha compartido desde hace mucho tiempo diferentes imágenes con Daniela, quien también integra su equipo de trabajo siendo productora y artista.

En redes sociales se muestran muy cercanas y refuerzan ese amor y cariño que presumen constantemente, digno de una bonita relación familiar.

Hilda agregó en la entrevista con Ivo que, Daniela llegó a su vida en un momento difícil, cuando se sentía completamente destrozada tras haber finalizado su matrimonio con el empresario Eduardo Rosich, de quien se separó en el año 2007 tras 11 años de convivencia.

“Yo estaba en una época donde me sentía muy quebrada, muy sola. Acababa de salir del divorcio de mi exmarido y me sentía absolutamente rota. Había coincidido mi divorcio con el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) y no tenía trabajo”, mencionó.