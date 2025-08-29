Estos son los ejemplares que le gustan al aprendiz Oliver Medina en el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 31 de agosto del 2025, en el hipódromo La Rinconada, el jockey aprendiz Oliver Medina cumplirá con cinco compromisos de montas en la reunión 33 de la temporada que le punto final al segundo meeting del año.

Aprendiz Medina le gustan estos caballos para ganar

Este viernes en el óvalo de Coche, el equipo de Meridiano.net pudo conversar con el jockey aprendiz Oliver Medina, quien estará activo con cinco compromisos de montas y cuatro de ellas en las válidas del 5y6 nacional.

Medina expresó las condiciones y posibilidades de cada uno de los purasangres que va a conducir en la jornada dominical, y comenzó con la yegua La Gran Esperanza en la tercera prueba en dupla con el entrenador Héctor Trujillo. De la cual dijo lo siguiente:

“Vengo de trabajar con ella, anda muy bien en pista, con el favor de Dios puede hacer una buena carrera". Luego en la séptima prueba y primera del 5y6 nacional, Medina conducirá a Yarel del trainer Ismael Martínez, de la manifestó:

“La vengo de trabajar también, anda muy bien, la vengo de correr en su última con un buen segundo, podemos hacer un buen trabajo esta semana, y con el favor de Dios estaremos haciendo una buena carrera”.

A continuación, en la novena del domingo y tercera válida, el aprendiz montará a Mostaza, en otra dupla con el trainer Héctor Trujillo en la jornada dominical y dijo lo siguiente:

“Ella anda muy bien, va subida de lote, creo que puede medio molestar en la prueba, pero anda bastante bien en pista, podemos hacer una buena carrera y hasta sorprender”.

La cuarta monta dominical de Oliver Median será en la décima carrera con el ejemplar Online de Ramón García Mosquera, de la cual manifestó:

“Es un caballo que pude trabajar y que anda muy bien en pista, con el favor de Dios podemos ganar esta carrera, aunque se ve un poco complicada, pero podemos sorprender con este ejemplar”.

Por último, en la 11 competencia y quinta válida del 5y6 nacional, Oliver Medina conducirá a Money on Time, también del trainer Ismael Martínez, de la cual expresó de ella:

“La carrera está un poco complicada pero la yegua puede hacer una buena competencia porque la distancia la favorece a ella y quizás pueda sorprender”.