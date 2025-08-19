Aumentará la temperatura en Venezuela a partir de esta fecha ¿Cuál es la razón?

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha anunciado que Venezuela entrará en un período de máxima exposición solar, conocido como declinación solar, que se extenderá desde el 20 de agosto hasta el 22 de septiembre. Este fenómeno natural traerá consigo un incremento progresivo de las temperaturas en el país.

La declinación solar es un fenómeno que ocurre dos veces al año: durante el equinoccio de primavera, entre marzo y abril, y nuevamente entre agosto y septiembre. Durante este período, los rayos del sol inciden casi perpendicularmente sobre el territorio nacional, lo que resulta en un aumento significativo de la temperatura, especialmente en las regiones llanas y despejadas.

Es importante destacar que esta situación no debe confundirse con olas de calor o domos de calor, términos que suelen usarse erróneamente para describir el aumento de temperaturas.

Efectos del clima en la población

A pesar del pronóstico de un ambiente caluroso, el Inameh ha señalado que las lluvias, la humedad y la nubosidad propias de la temporada podrían ayudar a mitigar parcialmente la intensidad de la radiación solar sobre la población. Sin embargo, se recomienda estar preparado para enfrentar el calor que se avecina.

Consejos para mantenerse seguro

El Inameh ha instado a la población a planificar sus actividades al aire libre y ajustar los horarios de exposición al sol para minimizar los riesgos asociados a la intensa radiación solar. Algunas recomendaciones incluyen:

• Aplicar protector solar: Es fundamental aplicar y reaplicar protector solar a lo largo del día.

• Vestimenta adecuada: Usar ropa ligera, de colores claros, así como sombreros y gafas para protegerse del sol.

• Evitar horas pico: Se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 am y las 3:00 pm.

• Hidratación constante: Mantenerse hidratado y evitar bebidas alcohólicas, con cafeína o excesivamente azucaradas.

• Cuidado con los más vulnerables: No dejar a niños, adultos mayores ni mascotas en vehículos estacionados, donde las temperaturas pueden elevarse rápidamente.

Alimentación y bienestar

Durante estos períodos calurosos, se sugiere optar por comidas ligeras y refrescantes, así como tomar duchas con agua fresca para ayudar a reducir el impacto del calor. Estas medidas son esenciales para garantizar el bienestar de la población durante las semanas de mayor exposición solar.