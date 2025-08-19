INAMEH: Pronóstico del clima para hoy, 19 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El INAMEH ha emitido su reporte, y según sus estimaciones, el cielo parcialmente nublado predominará durante las primeras horas de la mañana en gran parte del territorio naCional. No obstante, el ente oficial advierte que la atmósfera no estará del todo tranquila. Se esperan zonas de nubosidad y la posibilidad de lluvias o chubascos dispersos en varios estados.

Las regiones más propensas a estas precipitaciones matutinas, de acuerdo con el INAMEH, son:

Guayana Esequiba

Delta Amacuro

Bolívar

Amazonas

Llanos Centrales y Occidentales

Centro Norte

Los Andes

Zulia

¿Qué esperar en la tarde y la noche?

La situación cambia a medida que avanza el día. El INAMEH prevé un notable desarrollo de nubosidad por la tarde y noche en el país. Esto dará lugar a precipitaciones de intensidad variable que, en algunos casos, vendrán acompañadas de descargas eléctricas.

Las zonas que deben estar preparadas para este cambio son:

Guayana Esequiba

Delta Amacuro

Bolívar

Amazonas

Llanos Occidentales

Los Andes

Zulia (especialmente en el sur)

Además, el INAMEH señala que algunas lluvias dispersas podrían manifestarse en áreas de Carabobo, Yaracuy y el este de Lara. Es fundamental estar atentos a los reportes para cualquier actualización.