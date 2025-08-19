INAMEH: Pronóstico del clima para hoy, 19 de agosto

Clima

Martes, 19 de agosto de 2025
El INAMEH ha emitido su reporte, y según sus estimaciones, el cielo parcialmente nublado predominará durante las primeras horas de la mañana en gran parte del territorio naCional. No obstante, el ente oficial advierte que la atmósfera no estará del todo tranquila. Se esperan zonas de nubosidad y la posibilidad de lluvias o chubascos dispersos en varios estados.

Las regiones más propensas a estas precipitaciones matutinas, de acuerdo con el INAMEH, son:

  • Guayana Esequiba

  • Delta Amacuro

  • Bolívar

  • Amazonas

  • Llanos Centrales y Occidentales

  • Centro Norte

  • Los Andes

  • Zulia

¿Qué esperar en la tarde y la noche?

La situación cambia a medida que avanza el día. El INAMEH prevé un notable desarrollo de nubosidad por la tarde y noche en el país. Esto dará lugar a precipitaciones de intensidad variable que, en algunos casos, vendrán acompañadas de descargas eléctricas.

Las zonas que deben estar preparadas para este cambio son:

  • Guayana Esequiba

  • Delta Amacuro

  • Bolívar

  • Amazonas

  • Llanos Occidentales

  • Los Andes

  • Zulia (especialmente en el sur)

Además, el INAMEH señala que algunas lluvias dispersas podrían manifestarse en áreas de Carabobo, Yaracuy y el este de Lara. Es fundamental estar atentos a los reportes para cualquier actualización.

