INAMEH: Pronóstico del clima para hoy 18 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) ha emitido un pronóstico que presenta una variedad de condiciones climáticas a lo largo del día en Venezuela. Desde cielos despejados hasta fuertes lluvias, es importante estar al tanto de las previsiones para planificar tus actividades. A continuación, te ofrecemos un resumen detallado de las condiciones meteorológicas que se esperan en el país para hoy.

Mañana: de cielos despejados a chubascos dispersos

Durante las primeras horas del día, se espera un cielo parcialmente nublado en la mayoría del territorio nacional. Esto significa que la mayor parte del país disfrutará de un clima relativamente estable y sin precipitaciones.

Sin embargo, en algunas zonas específicas, la situación será diferente. Se pronostican lluvias o chubascos dispersos en las siguientes regiones:

Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas : estas zonas del sur y oriente del país experimentarán un aumento de la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones ligeras.

Llanos Centrales y Occidentales : las vastas llanuras del país también verán la aparición de lluvias aisladas.

Centro Norte, Los Andes y Zulia: en estas regiones, la nubosidad será más densa y se esperan chubascos en diferentes puntos, por lo que es recomendable tomar precauciones.

Tarde y noche: aumento de la intensidad de las lluvias y tormentas

El panorama meteorológico cambia considerablemente a medida que avanza el día. La tarde y la noche traerán un desarrollo nuboso mucho más significativo, con un aumento en la intensidad de las precipitaciones.

Se prevén lluvias de intensidad variable y, en algunos casos, ocasionales descargas eléctricas, en las siguientes áreas:

Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas : estas regiones continuarán con fuertes lluvias, que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas.

Llanos Occidentales, Los Andes y sur del Zulia: se espera que las precipitaciones sean más intensas y generalizadas, afectando a gran parte de estas zonas.

Además, aunque de forma más esporádica, no se descartan lluvias dispersas en otras partes del país, como en zonas de Carabobo, Yaracuy y el este de Lara.