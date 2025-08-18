Juegos para hoy lunes 18 de agosto en las Grandes Ligas

El beisbol de Grandes Ligas ofrece este lunes una jornada cargada de enfrentamientos emocionantes y, especialmente, uno de los más destacados: la doble cartelera entre Cerveceros de Milwaukee y Cachorros de Chicago en el Wrigley Field.
Además de este enfrentamiento especial, hoy se disputan otros duelos significativos en ambas ligas. Entre ellos, el duelo entre Marineros de Seattle y Phillies de Filadelfia, dos contendientes firmes por sus respectivas divisiones que podrían marcar tendencias de cara al final de temporada.
También hay choques clave en el Este como Orioles de Baltimore contra Medias Rojas de Boston, y enfrentamientos como aquel entre Dodgers de Los Ángeles y Rockies de Colorado y Rojos de Cincinnati contra Angelinos de Anaheim, que prometen dinámicas ofensivas interesantes.
Jornada de hoy – Lunes 18 de agosto
- Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs – 14:20
- Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs – 20:05
- Toronto Blue Jays vs Pittsburgh Pirates – 18:40
- St. Louis Cardinals vs Miami Marlins – 18:40
- Houston Astros vs Detroit Tigers – 18:40
- Seattle Mariners vs Philadelphia Phillies – 18:45
- Baltimore Orioles vs Boston Red Sox – 19:10
- Chicago White Sox vs Atlanta Braves – 19:15
- Texas Rangers vs Kansas City Royals – 19:40
- Los Ángeles Dodgers vs Colorado Rockies – 20:40
- Cincinnati Reds vs Los Angeles Angels of Anaheim – 21:38
- San Francisco Giants vs San Diego Padres – 21:40
- Cleveland Guardians vs Arizona Diamondbacks – 21:40