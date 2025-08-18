MLB

Comisionado Rob Manfred anuncia futura expansión y realineación de los equipos (+Detalles)

Han pasado casi 30 años desde la última vez que la MLB se expandió a 30 equipos

Por Daniel Morales
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 01:37 am
Comisionado Rob Manfred anuncia futura expansión y realineación de los equipos (+Detalles)
Suscríbete a nuestros canales

Las Grandes Ligas de Béisbol podrían verse muy diferentes en el futuro, así lo dio a conocer el comisionado Rob Manfred, quien fue sincero cuando se le preguntó sobre una posible expansión.

NOTAS RELACIONADAS

Manfred soltó la bomba durante la transmisión de ESPN del Clásico de Pequeñas Ligas entre los Marineros y los Mets de este domingo.

¿Qué dijo Manfred?

“Creo que los dos primeros temas (expansión y reorganización) están relacionados”, dijo Manfred. “Creo que si nos expandimos, tendremos la oportunidad de reorganizarnos geográficamente”.

El comisionado se había mostrado reticente a hablar sobre expansión debido a las incertidumbres previas en torno a los Atléticos y los Rays. Sin embargo, declaró tener un proceso establecido para que la MLB se expanda a 32 equipos para cuando se retire, cuando su contrato expire en 2029. 

“Pienso que podríamos ahorrarles mucho trabajo a nuestros jugadores en cuanto a viajes, y considero que nuestro formato de postemporada sería aún más atractivo para entidades como ESPN”, dijo.

Han pasado casi 30 años desde la última vez que la MLB se expandió a 30 equipos, con la incorporación de los Diamondbacks de Arizona y los Rays de Tampa Bay en 1998. Tanto Salt Lake City, Utah, como Nashville, Tennessee, se consideraban previamente como favoritos para conseguir equipos de expansión.

“Creo que los propietarios se dan cuenta de que hay demanda de las Grandes Ligas de Béisbol en muchas ciudades importantes, y tenemos la oportunidad de hacer algo positivo en ese proceso de expansión”.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada 5y6Nacional
Lunes 18 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB