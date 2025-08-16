Inameh: Se esperan días más calurosos en Maracaibo y el país desde el 20 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió que Venezuela vivirá un aumento progresivo de las temperaturas desde el miércoles 20 de agosto hasta el lunes 22 de septiembre. Este fenómeno se debe a la máxima incidencia solar, que provocará una mayor sensación térmica en varias regiones, especialmente en zonas bajas y despejadas como Maracaibo.

Qué es la declinación solar y el paso cenital

El calor registrado se relaciona con la declinación solar, un fenómeno que ocurre cuando los rayos del Sol caen perpendicularmente sobre el territorio, conocido como paso cenital. Esto incrementa la intensidad de la radiación solar y eleva la temperatura percibida, afectando directamente la sensación térmica en gran parte del país.

Maracaibo, por su ubicación y topografía, experimentará uno de los incrementos más notables en calor. Las temperaturas elevadas se sentirán durante buena parte del día y podrían generar incomodidad en actividades al aire libre, este fenómeno es cíclico y se repite cada año en el período de máxima exposición solar.

Aunque se esperan días más calurosos, la temporada de lluvias activa en Venezuela puede mitigar parcialmente la sensación de calor extremo. La humedad y la cobertura de nubes ayudan a reducir el impacto directo de la radiación solar, especialmente en zonas montañosas y áreas con mayor vegetación.

Este período de máxima incidencia solar representa un fenómeno natural que incrementa la sensación térmica, pero que, gracias a la humedad y la nubosidad, no se considera peligro extremo, permitiendo a la población planificar sus actividades de manera segura.