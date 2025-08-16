Estados Unidos anuncia cambios clave en el trámite de visas que aplicarán desde septiembre

Suscríbete a nuestros canales

A partir del próximo 2 de septiembre, todos los solicitantes de visas para no inmigrantes deberán acudir a una entrevista presencial con un funcionario consular. Esta medida aplica tanto para quienes soliciten la visa por primera vez como para quienes la renueven, modificando el procedimiento anterior que permitía algunas renovaciones casi automáticas. El cambio forma parte de una política global del Departamento de Estado y busca fortalecer el control sobre los permisos de entrada a Estados Unidos.

Excepciones a la entrevista presencial

Aunque la mayoría de los solicitantes estarán obligados a la entrevista, existen ciertas excepciones. Entre ellas se incluyen:

Visas diplomáticas u oficiales.

Renovaciones de visas B1/B2 o permisos de cruce fronterizo para ciudadanos mexicanos dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento, siempre que cumplan ciertos criterios.

o permisos de cruce fronterizo para ciudadanos mexicanos dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento, siempre que cumplan ciertos criterios. Categorías específicas como A, C, G y NATO, con limitaciones según la función del solicitante.

Cambios en la renovación de visas

Anteriormente, la renovación de visas B1/B2 era casi automática para quienes cumplían los requisitos y no tenían inconvenientes en su formulario DS-160. Ahora, incluso estos solicitantes deberán presentarse a una entrevista personal. Este procedimiento incluye verificación de datos, revisión de antecedentes y la posibilidad de que el funcionario consular solicite información adicional según cada caso particular.

El Departamento de Estado recomienda que los solicitantes revisen constantemente los sitios web de embajadas y consulados, allí se puede consultar información actualizada sobre los requisitos, servicios disponibles y horarios, evitando confusiones o retrasos en los trámites.