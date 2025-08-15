EEUU anunció un nuevo requisito para obtener la visa americana y afecta a estas personas

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado anunció un cambio para obtener la visa americana en México que afectará directamente a los menores de 14 años y adultos mayores de 79 años, quienes deberán acudir a una entrevista consular para gestionar su solicitud. La medida entrará en vigencia a partir del próximo 2 de septiembre del año en curso.

Estas personas estaban exentas de la cita, facilitando su acceso al documento sin mayores complicaciones. De este modo, el gobierno estadounidense garantiza el control en la emisión de las visas de no migrante.

¡Atención migrantes! ¿Quiénes serán afectados por la medida?

La nueva medida afectará a quienes deseen solicitar la visa de no migrante por primera vez, principalmente las de turismo. En este sentido, los interesados deberán agendar una cita y asistir al consulado o la embajada de EEUU, donde un oficial le realizará diferentes preguntas para aprobar o denegar la solicitud.

¿Quiénes están exentos de la medida?

Sin embargo, algunas personas están exentos de la medida. A continuación, te detallamos la información:

Quienes tramiten las visas diplomáticas u oficiales: A-1, A-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1. Es importante mencionar que no aplica para casos de personal doméstico.

Renovaciones de visa B-2 en los 12 meses posteriores al vencimiento: El solicitante debe ser mayor de 18 años en el momento que recibió el documento anterior.

Aquellos que deseen optar por las exenciones deben cumplir algunas condiciones, entre estas: no haber sido rechazado anteriormente y no tener motivos o razones para no ser elegibles. No obstante, las autoridades señalan que cualquier solicitante podría requerir una entrevista, si lo consideran necesario para continuar el trámite.

¿Cuál es la finalidad de la medida?

Esta medida fue implementada para garantizar el acceso legal de los migrantes al territorio estadounidense y evitar el acceso de personas con antecedentes penales o historial criminal. En los últimos días, la administración de Donald Trump ha endurecido las condiciones para los extranjeros que desean ingresar al país, como parte de las políticas de su segundo mandato.