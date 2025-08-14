Adiós a la visa: Requisitos que impiden a ciertos mexicanos asistir a la entrevista

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos anunció cambios en la tramitación de visas de no inmigrante que afectarán a ciertos solicitantes mexicanos. Hasta ahora, algunos menores y adultos mayores podían renovar su visa sin acudir a la entrevista presencial, sin embargo, a partir de septiembre, esta facilidad será eliminada, endureciendo los requisitos y obligando a la mayoría a presentarse en el consulado o embajada correspondiente.

Desde el 2 de septiembre, todos los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79 deberán acudir personalmente a la cita consular. Antes, estos grupos podían completar el proceso solo con la entrega de documentos, ahora, la obligación de la entrevista presencial se aplica sin excepciones generales, asegurando que todos cumplan con este paso indispensable para obtener la visa.

Las autoridades consulares mantienen la potestad de solicitar entrevista a cualquier solicitante, sin importar la edad, el tipo de visa o la existencia de exenciones previas. Esto implica que incluso quienes califiquen para renovaciones simplificadas pueden ser llamados a cumplir con la cita presencial, fortaleciendo los controles migratorios y evitando irregularidades en el proceso de emisión de visas.

Excepciones a la entrevista presencial

Algunas categorías continuarán exentas de acudir a la entrevista presencial, entre ellas:

Visas diplomáticas u oficiales: A1, A2, C3, G1 a G4, NATO y TECRO E1.

Renovaciones de visa de turista B1/B2 de diez años dentro de los doce meses posteriores a su vencimiento, siempre que:

El solicitante tuviera al menos 18 años al momento de la emisión anterior.

No haya sido rechazado previamente.

La solicitud se realice en el país de residencia o nacionalidad.

Renovaciones y requisitos adicionales

La renovación sin entrevista será válida únicamente si el solicitante no presenta inelegibilidad aparente y cumple con todos los requisitos adicionales que exijan las autoridades consulares, este control garantiza que los trámites simplificados se mantengan solo para quienes cumplan estrictamente con los criterios establecidos, evitando problemas futuros durante la solicitud de la visa.