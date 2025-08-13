¿Subirá el Bono contra la Guerra Económica en agosto? Esto informa el Canal Patria

Suscríbete a nuestros canales

El Bono contra la Guerra Económica continúa siendo uno de los subsidios más relevantes que entrega el Gobierno Bolivariano a través del Sistema Patria, este aporte económico está dirigido a trabajadores públicos, jubilados y pensionados.

Fechas probables del pago del Bono contra la Guerra Económica en agosto

Trabajadores del sector público: viernes 15 de agosto.

Jubilados: lunes 18 de agosto.

Pensionados: jueves 21 de agosto.

En este mes, el bono llegará con un aumento en bolívares aplicado bajo el sistema de indexación, que ajusta las ayudas para preservar su valor real. Los montos establecidos son:

Trabajadores públicos: 120 dólares indexados.

Jubilados: 112 dólares indexados.

Pensionados: 50 dólares indexados.

Pasos para cobrar el Bono contra la Guerra Económica

Los beneficiarios deben seguir un procedimiento sencillo para recibir el bono:

Ingresar a www.patria.gob.ve con cédula y contraseña. Acceder a la sección “Protección Social” y aceptar el bono asignado. Si se desea transferir el monto a una cuenta bancaria, ir a “Monedero” y seleccionar “Retiro de fondos”. Escoger la cuenta registrada, indicar el monto y confirmar la operación.

Recomendaciones para evitar fraudes

Para protegerse de estafas relacionadas con el bono, las autoridades recomiendan: