MPPE: Fechas y montos del pago de bonos a docentes en agosto según el cronograma

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Educación ya comenzó la ejecución de su cronograma de pago en agosto, destinado a miles de trabajadores del sector educativo en Venezuela. Desde el pasado 8 de agosto, los docentes, personal administrativo, obreros y jubilados han recibido el pago correspondiente a la primera quincena del mes, esta fecha sigue la pauta establecida en calendarios anteriores.

Según el patrón habitual del MPPE, las quincenas y el Cestaticket suelen depositarse los días 10 y 25 de cada mes. Sin embargo, es importante señalar que los feriados bancarios pueden modificar las fechas exactas de acreditación, por lo que los beneficiarios deben estar atentos a posibles ajustes.

Fechas tentativas de pago del MPPE para agosto

Si el Ministerio mantiene el mismo esquema de julio, el cronograma de pagos tentativo para este mes incluiría:

8 de agosto: primera quincena.

15 de agosto: bono de Guerra para activos y jubilados con Cestaticket.

19 de agosto: bono de Guerra para jubilados.

25 de agosto: segunda quincena y Cestaticket.

Estas fechas no son definitivas y podrían variar por razones operativas o bancarias.

Quiénes son los beneficiarios de los bonos del MPPE

Los pagos y beneficios entregados por el MPPE en agosto están dirigidos a varios grupos de trabajadores públicos, entre ellos:

Primera y segunda quincena: docentes, personal administrativo y obrero del Ministerio.

Bono de Guerra: trabajadores activos y jubilados del sector público que reciban o no Cestaticket.

Cestaticket: personal activo del sector público.

Cómo descargar el recibo de pago del Ministerio de Educación

Para obtener el comprobante oficial de sus pagos, los trabajadores deben ingresar al portal de autogestión del MPPE y seguir estos pasos: