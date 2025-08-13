Saime: Conozca el precio actual del pasaporte ordinario y habilitado

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) reveló el precio actual del pasaporte ordinario y habilitado. La información fue difundida mediante su cuenta oficial en Instagram @RedSocialSaime.

En este sentido, los montos varían dependiendo de la edad del solicitante. Además, el proceso se efectúa directamente desde la página web del Saime (www.saime.gob.ve) y luego, deben asistir a la oficina seleccionada, para obtener los datos biométricos y tomar la foto correspondiente.

Es importante mencionar que las cifras están ancladas a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cuál es el precio del pasaporte hoy, 13 de agosto?

Para el miércoles 13 de agosto, el pasaporte ordinario quedó establecido en el siguiente monto:

120 dólares: Para niños entre 3 meses y 3 años de edad.

164 dólares: Para infantes desde los 3 meses hasta los 17 años con 11 meses.

216 dólares: Para mayores de 18 años.

Mientras que, el pasaporte habilitado, cuya emisión se produce en 48 horas, tiene un valor más elevado y su trámite se gestiona en la oficina del Centro Simón Bolívar, ubicado en Caracas. A continuación, te proporcionamos los detalles:

290 dólares: Desde los 3 meses hasta los 3 años.

310 dólares: A partir de los 3 meses hasta los 17 años con 11 meses.

350 dólares: Para mayores de 18 años.

Información adicional

Los solicitantes deben gestionar el trámite del pasaporte desde la página web oficial del SAIME, donde completarán una planilla con sus datos personales. Después, seleccionará la fecha de la cita y la oficina para finalizar el proceso.

Foto: Referencial / Cortesía

Recuerde descargar e imprimir la planilla con antelación, la cual será necesaria para obtener su documento. Luego, deberá trasladarse a la sede del SAIME más cercana a su domicilio, consignar el serial de la cita y cancelar 12 Unidades Tributarias (UT).

El horario de atención de las oficinas del SAIME a nivel nacional es de 8:00 am a 4:00 pm.