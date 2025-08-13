Chile: Pasos clave para cobrar el Bono Logro Escolar 2025 en agosto y montos en BancoEstado

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Chile anunció el Bono Logro Escolar 2025, un incentivo económico dirigido a estudiantes de escasos recursos que se destacan académicamente, dicho aporte forma parte del programa Ingreso Ético Familiar (IEF) y busca reconocer el esfuerzo de los alumnos que se ubican entre los mejores promedios de su promoción.

Quiénes pueden recibir el Bono Logro Escolar 2025 en Chile

Este beneficio está destinado a quienes hayan cursado entre 5º básico y 4º medio en el año anterior y estén dentro del 30 % con mejores calificaciones. El objetivo es reforzar el compromiso con la educación y motivar la permanencia escolar, especialmente en sectores más vulnerables.

Además, el pago se deposita directamente en la CuentaRUT del beneficiario asignado, sin que sea necesario realizar trámites adicionales.

Fechas y forma de cobro

Aunque el Ejecutivo no ha confirmado la fecha exacta de pago, se estima que el depósito se realice a mediados de septiembre. Para verificar si se es beneficiario, el gobierno dispone de una plataforma digital en la que se puede ingresar el RUT del alumno o la ClaveÚnica, allí, el sistema informará si el pago ha sido aprobado y la fecha prevista de entrega.

Montos del Bono Logro Escolar 2025

El subsidio contempla dos tramos de pago, según el rendimiento académico:

$82.181 para estudiantes que se encuentren en el primer 15 % con mejores notas.

$49.310 para quienes estén en el segundo 15 % dentro de su promoción.

Requisitos para acceder al beneficio