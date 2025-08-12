Servicios

Ni Real ID, ni pasaporte, ni visa pasaporte, ¿Cuál es el documento necesario para ingresar legalmente a EEUU?

Los solicitantes deben cumplir con unos requisitos mínimos exigidos por el Departamento de Estado 

Por Meridiano

Martes, 12 de agosto de 2025 a las 07:09 pm
El Departamento de Estado reveló en su sitio web oficial cuál es el documento necesario para que los ciudadanos mexicanos puedan ingresar de manera legal a los EEUU. Se trata de la Border Crossing Card, una credencial que les permite viajar al país norteamericano por un período de tiempo limitado, con fines turísticos o de negocios.

Características de la Border Crossing Card

El diseño de la Border Crossing Card es similar a la de una tarjeta de crédito y tiene una validez de 10 años. Además, contiene datos sobre el titular, incluyendo: nombres, apellidos, fecha de nacimiento y sexo.  Al poseerla, puedes acceder al territorio estadounidense vía aérea o terrestre.

Requisitos para tramitarla

Las autoridades solo emiten el documento legal cuando los solicitantes cumplen los siguientes requisitos:

  • Son ciudadanos y residen en México

  • Califican para una visa B1/B2

  • Tienen planificado permanecer en los EEUU por un plazo corto, no mayor de 6 meses.

  • Demuestren vínculos familias que le obliguen a retornar a su país de origen.

  • Poseer un pasaporte mexicano al iniciar el trámite

Sin embargo, es fundamental que los solicitantes lleven a cabo los procedimientos establecidos por los consulados.

¿Cuál es el precio de la Border Crossing Card?

Las tarifas suelen variar dependiendo de la edad del solicitante. A continuación, te detallamos los montos actualizados por las autoridades durante el 2025:

  • Mayores de 15 años: 185 USD.

  • Menores de 15 años: 15 USD. Debe ser tramitada por la madre o padre mexicano.

¿Cuál es el tiempo de vigencia del documento?

  • Mayores de 15 años: Tiene 10 años de validez.

  • Menores de 15 años: La tarjeta pueden tener vigencia por 10 años o hasta que el joven cumpla 15 años.

Por último, los solicitantes que requieran mayor información pueden ingresar en el sitio web oficial del Departamento de Estado (www.state.gov)

