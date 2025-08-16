Cal Raleigh alcanza cifra redonda en la temporada (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Cal Raleigh sigue escribiendo su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas. Con su cuadrangular número 46 de la temporada, el receptor de los Marineros de Seattle se convirtió en el primer jugador en alcanzar las 100 carreras impulsadas en 2025 en la Liga Americana.

Raleigh está a solo dos vuelacercas de igualar el récord de Salvador Pérez (48 en 2021) como el receptor con más jonrones en una campaña. Además, suma 37 cuadrangulares mientras juega como receptor, acercándose al registro de Javy López (42 en 2003) en esa categoría específica.

Entre los ambidiestros más poderosos de la historia

El poder de Raleigh como bateador ambidiestro lo ha llevado a escalar posiciones en una lista histórica dominada por Mickey Mantle. Con 46 jonrones, ya supera a figuras como Lance Berkman (45 en 2006) y Chipper Jones (45 en 1999), y se ubica tercero en la lista de más cuadrangulares por un ambidiestro en una temporada. Solo los míticos años de Mantle en 1956 (52) y 1961 (54) lo superan.

El receptor de los Marineros de Seattle sigue luchando codo a codo con Kyle Schwarber en el apartado de remolcadas, siendo el zurdo de los Phillies el líder de MLB con 101 fletadas.