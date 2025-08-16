Astros pierden a este lanzador por un tiempo en medio de la lucha por la postemporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Astros de Houston dieron a conocer este viernes el diagnóstico del cerrador Josh Hader, quien fue colocado el lunes en la lista de lesionados por primera vez en su carrera. Los Astros determinarán los próximos pasos del zurdo una vez transcurrido ese periodo.

Antes de ser desactivado, acumulaba una efectividad de 2.05 y una proporción de ponches por base por bolas de 4.75, con 28 salvamentos exitosos en 48 apariciones.

Sus contribuciones se estimaron en 2.3 Victorias por Encima del Reemplazo (WAR), según los cálculos de Baseball Reference.

Hader fuera por varias semanas

El conjunto sideral anunció que el siniestro no podrá lanzar durante aproximadamente tres semanas ante un esguince de cápsula del hombro izquierdo. Aunque no parecen mucho tiempo en una temporada de seis meses, a estas alturas del año, representan casi la mitad del calendario restante.

El gerente general Dana Brown dijo que las próximas tres semanas de Hader estarán llenas de ejercicios de fortalecimiento y descanso antes de ser reexaminado. “Personalmente, lo considero una buena noticia, porque siempre es mejor rehabilitarse”, dijo Brown. “Ojalá en estas tres semanas se sienta mejor, consigamos que vuelva a lanzar y su vida vuelva a la normalidad”.

Si se tiene en cuenta que Hader necesitaría tiempo para recuperar la fuerza en el brazo, las cuentas se vuelven confusas si sufre un revés en su intento de regreso. (Los Astros jugarán su último partido de la campaña el 28 de septiembre).

Los Astros han utilizado a Bennett Sousa y Bryan Abreu para concretar sus dos últimas oportunidades de salvamento. El mánager Joe Espada no se ha comprometido con ningún relevista, lo que sugiere que seguirá combinando jugadores según los enfrentamientos y la disponibilidad.