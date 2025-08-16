Misión Nevado despliega jornada de vacunación gratuita en esta entidad (+Detalles)

A través de sus redes sociales, la Misión Nevado anunció que llevará a cabo una jornada de atención veterinaria y vacunación gratuita para mascotas, en el Municipio Sucre del estado Zulia, el próximo domingo 17 de agosto. La información fue divulgada en las redes sociales de @MisiónNevadoOficial.
NOTAS RELACIONADAS
Los detalles de la jornada
La convocatoria es a las 9:00 am en la parroquia Rómulo Gallegos, específicamente en la cancha deportiva Sector Guyana. Los interesados deben acudir a tempranas horas, porque serán atendidos por orden de llegada.
La actividad está dirigida para los dueños de perros y gatos, los cuales tendrá acceso gratuito a los siguientes servicios:
-
Atención veterinaria
-
Vacunación antirrábica
-
Desparasitación
-
Corte de uñas
-
Limpieza de oídos
Requisitos
Para formar parte de la iniciativa, solo debes trasladar a tu mascota con los implementos de seguridad necesarios:
-
Felinos: Cesta o kennel.
-
Caninos: Correa y bozal.
“Así que marca tu calendario y corre la voz. Te esperamos”, reza el texto de la publicación en la cuenta de Instagram @NevadoZulia.
Recomendaciones
-
Las inmunizaciones permiten proteger a tus mascotas de enfermedades graves o mortales.
-
Al acudir a la jornada, el personal de Misión Nevado formalizará un registro de tu participación.
-
Recuerda mantener la paciencia y compostura mientras esperas ser atendido.
-
Mantén la limpieza e higiene del lugar. Recoge los excrementos de los animales.
-
Estas actividades buscan garantizar el cuidado y bienestar de las mascotas, gracias a los esfuerzos gubernamentales.
-
Guarda silencio durante tu estadía en el área.
Para mayor información puedes ingresar en las redes sociales de la Misión Nevado, donde constantemente comparten detalles sobre las actividades especiales a nivel nacional.