Misión Nevado despliega jornada de vacunación gratuita en esta entidad (+Detalles)

A través de sus redes sociales, la Misión Nevado anunció que llevará a cabo una jornada de atención veterinaria y vacunación gratuita para mascotas, en el Municipio Sucre del estado Zulia, el próximo domingo 17 de agosto. La información fue divulgada en las redes sociales de @MisiónNevadoOficial.

Los detalles de la jornada

La convocatoria es a las 9:00 am en la parroquia Rómulo Gallegos, específicamente en la cancha deportiva Sector Guyana. Los interesados deben acudir a tempranas horas, porque serán atendidos por orden de llegada.

La actividad está dirigida para los dueños de perros y gatos, los cuales tendrá acceso gratuito a los siguientes servicios:

Atención veterinaria

Vacunación antirrábica

Desparasitación

Corte de uñas

Limpieza de oídos

Requisitos

Para formar parte de la iniciativa, solo debes trasladar a tu mascota con los implementos de seguridad necesarios:

Felinos: Cesta o kennel.

Caninos: Correa y bozal.

“Así que marca tu calendario y corre la voz. Te esperamos”, reza el texto de la publicación en la cuenta de Instagram @NevadoZulia.

Recomendaciones

Las inmunizaciones permiten proteger a tus mascotas de enfermedades graves o mortales.

Al acudir a la jornada, el personal de Misión Nevado formalizará un registro de tu participación.

Recuerda mantener la paciencia y compostura mientras esperas ser atendido.

Mantén la limpieza e higiene del lugar. Recoge los excrementos de los animales.

Estas actividades buscan garantizar el cuidado y bienestar de las mascotas, gracias a los esfuerzos gubernamentales.

Guarda silencio durante tu estadía en el área.

Para mayor información puedes ingresar en las redes sociales de la Misión Nevado, donde constantemente comparten detalles sobre las actividades especiales a nivel nacional.