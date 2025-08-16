Servicios

Misión Nevado despliega jornada de vacunación gratuita en esta entidad (+Detalles)

La información fue divulgada en las redes sociales de @MisiónNevadoOficial

Por Meridiano

Sabado, 16 de agosto de 2025
Foto: Referencial / Cortesía
A través de sus redes sociales, la Misión Nevado anunció que llevará a cabo una jornada de atención veterinaria y vacunación gratuita para mascotas, en el Municipio Sucre del estado Zulia, el próximo domingo 17 de agosto. La información fue divulgada en las redes sociales de @MisiónNevadoOficial. 

Los detalles de la jornada

La convocatoria es a las 9:00 am en la parroquia Rómulo Gallegos, específicamente en la cancha deportiva Sector Guyana. Los interesados deben acudir a tempranas horas, porque serán atendidos por orden de llegada.

La actividad está dirigida para los dueños de perros y gatos, los cuales tendrá acceso gratuito a los siguientes servicios:

  • Atención veterinaria

  • Vacunación antirrábica

  • Desparasitación

  • Corte de uñas

  • Limpieza de oídos

Requisitos

Para formar parte de la iniciativa, solo debes trasladar a tu mascota con los implementos de seguridad necesarios:

  • Felinos: Cesta o kennel.

  • Caninos: Correa y bozal.

“Así que marca tu calendario y corre la voz. Te esperamos”, reza el texto de la publicación en la cuenta de Instagram @NevadoZulia.

Recomendaciones

  • Las inmunizaciones permiten proteger a tus mascotas de enfermedades graves o mortales.

  • Al acudir a la jornada, el personal de Misión Nevado formalizará un registro de tu participación.

  • Recuerda mantener la paciencia y compostura mientras esperas ser atendido.

  • Mantén la limpieza e higiene del lugar. Recoge los excrementos de los animales.

  • Estas actividades buscan garantizar el cuidado y bienestar de las mascotas, gracias a los esfuerzos gubernamentales.

  • Guarda silencio durante tu estadía en el área.

Para mayor información puedes ingresar en las redes sociales de la Misión Nevado, donde constantemente comparten detalles sobre las actividades especiales a nivel nacional. 

Servicios