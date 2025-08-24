Mario Bruno se convirtió en padre primerizo: Así es la carita de la bebé

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este sábado 23 de agosto el presentador de “Portadas al Día”, Mario Valentino Bruno, se convirtió en padre de una hermosa pequeñita llamada Roma Alessandra. En su perfil de Instagram, el joven mostró la carita de la bebecita, recibiendo muchos comentarios de amor.

La reciente nacida aparece en una cunita, vestida con un conjunto en color rosa y con los ojos muy abiertos. Mario, informó que su retoña pesó 3,5 kilos y midió 55 centímetros.

Gran emoción

En las imágenes compartidas por el conductor aparece Roma recién salida de la barriga de su mamá, Geraldine Bruzual Ignoto. También compartió la huellita de la bebé y sosteniéndola con mucho cariño.

“Con ojos llorosos y con muchísimo amor, te recibimos en este mundo hoy 23 de agosto, a primera hora de esta mañana. De los mejores días y sensaciones de mi vida. Te amo mucho Roma”, escribió el joven.

Alejandra Conde, compañera de Mario en el magazine de Venevisión, reaccionó a la publicación con felicitaciones y cariño. Próximamente la Miss Venezuela Mundo 2020 recibirá a su primera hija Martina.

Rosmeri Marval, Diana Silva, Mariángel Ruíz, Adriana Marval y Genesis Quintero, también comentaron bonitas palabras para el primerizo padre.

Noticia con Venezuela

En marzo de este año Bruno informó en el show matutino que su pareja estaba en la dulce espera, luego en redes sociales compartieron el eco y meses más tarde llegó la gran revelación de sexo, con familiares y amigos cercanos.