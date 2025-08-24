Julio César Chávez Jr. podrá enfrentar su juicio en libertad provisional (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El boxeo mexicano vuelve a estar entre los temas principales dentro del mundo deportivo, pero esta vez fuera del ring. El protagonista de esta noticia tiene que ver con Julio César Chávez Jr., que enfrentará un proceso judicial en México tras ser acusado de supuestos vínculos con el narcotráfico.

El boxeador de 39 años podrá llevar el juicio en libertad provisional. El abogado defensor, Rubén Fernando Benítez, explicó a los medios de comunicación que la decisión judicial ordenó la liberación de su cliente, quien había sido presentado en audiencia este sábado 23 de agosto.

Es importante señalar que llegó deportado desde Estados Unidos el pasado lunes 11 de agosto, tras su detención en Los Ángeles por autoridades migratorias.

Julio César Chávez Jr. y un nuevo escándalo

Su carrera profesional se ha visto manchada en múltiples ocasiones por sus actitudes y toma de decisiones fuera del deporte. En esta oportunidad, está siendo acusado, entre otras cosas, por delincuencia organizada e introducción clandestina de armas a México.

Chávez Jr. ha estado involucrado en múltiples episodios de indisciplina y controversias legales que lo han alejado de la élite del boxeo profesional y muy por debajo del legado que dejó su padre como todo un ídolo de varias generaciones amantes del boxeo.

Finalmente, su caso será uno de los temas más polémicos de los próximos meses dentro del deporte mexicano, por lo que representa Julio César Chávez Jr. y lo que significa su apellido para el boxeo en México.