Estos serán los lanzadores venezolanos para la jornada de este 24 de agosto

Este domingo, 24 de agosto, la acción de las Grandes Ligas comenzará más temprano de lo habitual, cuando Piratas de Pittsburgh reciba a Rockies de Colorado en el PNC Park, a partir de las 12:05 PM.

Por su parte, juegos como Bravos de Atlanta frente a Mets de Nueva York o incluso Tigres de Detroit ante Reales de Kansas City iniciarán entre la 1:35 y 1:40 PM respectivamente.

El horario estelar (7:10 PM en esta oportunidad), estará reservado para el clásico e histórico enfrentamiento de Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston.

Pitchers venezolanos se suben a la lomita

Dentro de los grandes protagonistas de la jornada, destaca el regreso a la lomita de Ranger Suárez, quien abrirá el compromiso de Filis de Filadelfia y Nacionales de Washington.

El zurdo larense volverá a subir al montículo 6 días después de su más reciente compromiso, con la misión de replicar esa salida de calidad ante Marineros de Seattle del 18 de agosto. En dicha jornada, se llevó la victoria tras lanzar 6.2 episodios, permitiendo 2 carreras, 4 hits y sumando 10 ponches.

En busca de revancha

Cabe destacar que, esta será la primera ocasión del 2025 en la cual Suárez se enfrenta a Nacionales de Washington, pero la última vez que lo hizo fue duramente castigado.

Solo 2 episodios pudo completar, recibiendo 7 hits, 6 carreras (limpias) y otorgando 2 bases por bolas, para adjudicarse la derrota. Sin embargo, su historial ante este rival es mayormente positivo.

En 16 enfrentamientos de por vida contra esta organización, el oriundo de Pie de Cuesta tiene récord de 7 triunfos y 2 reveses. De tal modo, acumula una efectividad de 4.47 en 56.1 innings lanzados, producto de 28 rayitas permitidas; además suma 45 ponches y solo 18 boletos otorgados.