Mira cómo marcha la tabla de posiciones tras los juegos de este sábado (+comodín)

Otra electrizante jornada de Las Mayores se presenció este sábado, 23 de agosto de 2025 y tras los resultados recientes, hubo movimientos en la tabla de posiciones, algo que les mostraremos a continuación.

En esta oportunidad, los Padres de San Diego retomaron el liderato de la división Oeste en la Liga Nacional, tras vencer por segunda noche consecutiva a los Dodgers de Los Angeles. Por su parte, Boston volvió a vencer a los Yankees, para ampliar la diferencia entre ambos a falta de un juego esta semana.

Así están posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (76-54)

Medias Rojas de Boston (71-59)

Yankees de Nueva York (69-60)

Rays de Tampa Bay (62-67)

Orioles de Baltimore (59-70)

División Central

Tigres de Detroit (78-53)

Reales de Kansas City (66-64)

Guardianes de Cleveland (64-64)

Mellizos de Minnesota (59-70)

Medias Blancas de Chicago (46-83)

División Oeste

Astros de Houston (72-58)

Marineros de Seattle (69-61)

Rangers de Texas (65-66)

Angelinos de Los Ángeles (61-68)

Atléticos (60-71)

Comodín en la Liga Americana:

Medias Rojas de Boston (+2) Yankees de Nueva (+0.5) Marineros de Seattle - Reales de Kansas City (3). Guardianes de Cleveland (3).

Así están las posiciones en la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (75-54)

Mets de Nueva York (69-60)

Marlins de Miami (60-69)

Bravos de Atlanta (58-71)

Nacionales de Washington (53-76)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (81-49)

Cachorros de Chicago (75-55)

Rojos de Cincinnati (67-63)

Cardenales de San Luis (64-66)

Piratas de Pittsburgh (56-74)

División Oeste

Padres de San Diego (74-56)

Dodgers de Los Angeles (73-57)

Cascabeles de Arizona (64-66)

Gigantes de San Francisco (62-68)

Rockies de Colorado (37-93).

Comodín en la Liga Nacional