Mira cómo marcha la tabla de posiciones tras los juegos de este sábado (+comodín)

Otra electrizante jornada de Las Mayores se presenció este sábado, 23 de agosto de 2025 y tras los resultados recientes, hubo movimientos en la tabla de posiciones, algo que les mostraremos a continuación.
En esta oportunidad, los Padres de San Diego retomaron el liderato de la división Oeste en la Liga Nacional, tras vencer por segunda noche consecutiva a los Dodgers de Los Angeles. Por su parte, Boston volvió a vencer a los Yankees, para ampliar la diferencia entre ambos a falta de un juego esta semana.
Así están posiciones en la Liga Americana:
División Este
- Azulejos de Toronto (76-54)
- Medias Rojas de Boston (71-59)
- Yankees de Nueva York (69-60)
- Rays de Tampa Bay (62-67)
- Orioles de Baltimore (59-70)
División Central
- Tigres de Detroit (78-53)
- Reales de Kansas City (66-64)
- Guardianes de Cleveland (64-64)
- Mellizos de Minnesota (59-70)
- Medias Blancas de Chicago (46-83)
División Oeste
- Astros de Houston (72-58)
- Marineros de Seattle (69-61)
- Rangers de Texas (65-66)
- Angelinos de Los Ángeles (61-68)
- Atléticos (60-71)
Comodín en la Liga Americana:
- Medias Rojas de Boston (+2)
- Yankees de Nueva (+0.5)
- Marineros de Seattle -
- Reales de Kansas City (3).
- Guardianes de Cleveland (3).
Así están las posiciones en la Liga Nacional:
División Este
- Phillies de Filadelfia (75-54)
- Mets de Nueva York (69-60)
- Marlins de Miami (60-69)
- Bravos de Atlanta (58-71)
- Nacionales de Washington (53-76)
División Central
- Cerveceros de Milwaukee (81-49)
- Cachorros de Chicago (75-55)
- Rojos de Cincinnati (67-63)
- Cardenales de San Luis (64-66)
- Piratas de Pittsburgh (56-74)
División Oeste
- Padres de San Diego (74-56)
- Dodgers de Los Angeles (73-57)
- Cascabeles de Arizona (64-66)
- Gigantes de San Francisco (62-68)
- Rockies de Colorado (37-93).
Comodín en la Liga Nacional
- Cachorros de Chicago (+5.5)
- Dodgers de Los Angeles (+2.5
- Mets de Nueva York -
- Rojos de Cincinnati (2.5)
- Cardenales de San Luis (5.5).