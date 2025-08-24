MLB

Mira cómo marcha la tabla de posiciones tras los juegos de este sábado (+comodín)

Por Meridiano

Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 12:51 am

La división Oeste de la Liga Nacional tiene nuevo líder y Boston saca ventaja en el comodín 

Otra electrizante jornada de Las Mayores se presenció este sábado, 23 de agosto de 2025 y tras los resultados recientes, hubo movimientos en la tabla de posiciones, algo que les mostraremos a continuación.

En esta oportunidad, los Padres de San Diego retomaron el liderato de la división Oeste en la Liga Nacional, tras vencer por segunda noche consecutiva a los Dodgers de Los Angeles. Por su parte, Boston volvió a vencer a los Yankees, para ampliar la diferencia entre ambos a falta de un juego esta semana.

Así están posiciones en la Liga Americana:

División Este

  • Azulejos de Toronto (76-54)
  • Medias Rojas de Boston (71-59)
  • Yankees de Nueva York (69-60)
  • Rays de Tampa Bay (62-67)
  • Orioles de Baltimore (59-70)

División Central

  • Tigres de Detroit (78-53)
  • Reales de Kansas City (66-64)
  • Guardianes de Cleveland (64-64)
  • Mellizos de Minnesota (59-70)
  • Medias Blancas de Chicago (46-83)

División Oeste

  • Astros de Houston (72-58)
  • Marineros de Seattle (69-61)
  • Rangers de Texas (65-66)
  • Angelinos de Los Ángeles (61-68)
  • Atléticos (60-71)

 Comodín en la Liga Americana:

  1. Medias Rojas de Boston (+2)
  2. Yankees de Nueva (+0.5)
  3. Marineros de Seattle -
  4. Reales de Kansas City (3).
  5. Guardianes de Cleveland (3).

Así están las posiciones en la Liga Nacional:

División Este

  • Phillies de Filadelfia (75-54)
  • Mets de Nueva York (69-60)
  • Marlins de Miami (60-69)
  • Bravos de Atlanta (58-71)
  • Nacionales de Washington (53-76)

División Central

  • Cerveceros de Milwaukee (81-49)
  • Cachorros de Chicago (75-55)
  • Rojos de Cincinnati (67-63)
  • Cardenales de San Luis (64-66)
  • Piratas de Pittsburgh (56-74)

División Oeste

  • Padres de San Diego (74-56)
  • Dodgers de Los Angeles (73-57)
  • Cascabeles de Arizona (64-66)
  • Gigantes de San Francisco (62-68)
  • Rockies de Colorado (37-93).

Comodín en la Liga Nacional 

  1. Cachorros de Chicago (+5.5)
  2. Dodgers de Los Angeles (+2.5
  3. Mets de Nueva York -
  4. Rojos de Cincinnati (2.5)
  5. Cardenales de San Luis (5.5).

