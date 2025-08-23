Hipismo

El 5y6 en La Rinconada sufre su primer retirado de la reunión 32

Iba a participar en una de las válidas del domingo

Por Gustavo Mosqueda
Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 10:38 am
Foto: David Urdaneta
La reunión número 32 del segundo meeting de la temporada 2025, en el hipódromo La Rinconada será este domingo 24 de agosto del presente año, con una programación de doce carreras, que incluyen siete pruebas selectivas con motivo a la realización de la Gala Hípica de Caracas, y el juego del 5y6 nacional comenzará a jugar en la séptima carrera de la agenda dominical.

En la sexta de las válidas del juego de las mayorías del domingo, que tiene hora de partida a las 5:35 de la tarde, reservada para machos nacionales e importados de tres años debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros, fueron inscritos 12 ejemplares en la nómina original.

Este sábado, el Instituto Nacional de Hipódromos, dio a conocer a través de sus diferentes redes sociales el primer ejemplar retirado de dicha competencia, y es el purasangre Don Mario, un pensionado de Ramón García Mosquera, nacido y criado en el Haras Alegría, propiedad del Stud ‘Haras Alegría’, el cual iba a ser montado por el jinete profesional Jervis Alvarado.

Este macho tordillo de tres años, presentó Claudicación Miembros Anteriores, lo que no le permitirá correr en la reunión dominical, el caballo era uno de los datos de buen dividendo en la competencia, su última carrera llegó en el tercer lugar a solo siete cuerpos y un cuarto del ganador My Returning Mate. El ejemplar tiene hasta el momento seis presentaciones sin lograr victoria.

                                         

Sabado 23 de Agosto de 2025
